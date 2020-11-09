Кулаки, мати і стрілянина: як українці борються з поширенням коронавіруса

В Україні зафіксовано близько 470 тисяч випадків зараження на коронавірус. Ситуація знаходиться на межі контролю, про що щоденно нагадують у МОЗ. Через високу захворюваність українці особисто намагаються перешкоджати поширенню коронавіруса, змушуючи своїх співвітчизників носити маски. Без бійок, матів і зброї не обійшлося. Причину такої поведінки, а також найбільш резонансні випадки бійок через маски опублікували у виданні "Сьогодні".

Як українці змушують один одного носити маски

Як повідомляється, у всіх містах України зростає кількість випадків "розборок" через відсутність масок. Останній тому приклад – випадок у київському трамваї 15-го маршруту. На відео, яке опублікували очевидці, видно, що в салон намагається зайти дівчина 20 років без маски. Відсутність засобів індивідуального захисту стала приводом для того, щоб кондуктор та інший пасажир стали виштовхувати її на вулицю. Попри протест з боку пасажирів, дівчина не кинула спроби увійти до трамвая: увійшовши, вона обматюкала тих, хто противився її перебуванню у вагоні, але була виштовхнута більш жорстким способом – ногою в груди.

Також резонансна подія сталася на станції метро "Славутич" в Києві. Як повідомила київська міська прокуратура, 42-річний пасажир зайшов на платформу метро без маски, через що поліцейський зробив йому зауваження. У відповідь він вирішив використовувати газовий балончик проти представників порядку. На цьому він не зупинився: діставши складаний ніж, чоловік намагався поранити поліцейського і пасажирів метро. При цьому носити зброю в метро, мабуть, нормально: інший пасажир зробив попереджувальний постріл у бік платформи, що допомогло правоохоронцям затримати злочинця.

Один з останніх конфліктів стався в метро на станції "Арсенальна", 8 листопада. "Ковід-дисидент" з ознаками алкогольного сп'яніння намагався проникнути в метро без маски, на що йому зробили зауваження. У відповідь чоловік розпилив струмінь газу в обличчя співробітників муніципальної охорони.

Ці конфлікти стали далеко не першими за 8 місяців карантину. У серпні в Запоріжжі в одному з супермаркетів почалася бійка між охоронцем і покупцем. В останнього маска була лише на підборідді, і після того, як охоронець зробив йому зауваження, почалася бійка.

Незадовго до цього кулачним боєм закінчився конфлікт у Львові. Коли в салон автобуса зайшов без маски хлопець спортивної статури, один з пенсіонерів зробив йому зауваження. В результаті порушник напав на пенсіонера вже на вулиці. Учасники конфлікту настільки були захоплені бійкою, що вийшли на проїжджу частину і ледь не були збиті проїжджаючими авто.

Що кажуть психологи

На думку психологів, конфлікти на тлі високої заражуваності COVID-19 відбуватимуться ще частіше. При цьому впливає також і тривалість карантину, бо носити маски протягом настільки тривалого часу доставляє незручності. В українців з'являється виправдане обурення, чому, мовляв, я змушений терпіти незручності, а той, хто без маски, дозволяє поводитися як ні в чому не бувало.

"Кількість конфліктів буде рости, поки люди не почнуть самоорганізовуватися. Люди носять маски, бо не хочуть захворіти, не хочуть принести хворобу в сім'ю, носіння маски стає нормою. Як такі люди розцінюють тих, хто не носить маску? Як загрозу своїй безпеці, як якихось привілейованих людей. Кожен, хто носить маску, береже не тільки себе, але й інших, кожен, хто не носить маску – не береже ні себе, ні інших. Саме так розцінюються дії тих, хто не носить маски. Тому напруження емоцій, на жаль, можливі", – вважає психолог Лілія Вороніна.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці та завдали кілька ударів в голову.

Також ми писали про те, що нещодавно у Сумах пасажир понівечила кондуктора через маску.