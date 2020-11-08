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В Киеве женщины устроили драку в трамвае из-за маски (видео)

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 22:36
В Киеве женщины устроили драку в трамвае из-за маски (видео)
Трамвай (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В киевском трамвае две женщины подрались

В Киеве две пассажирки трамвая устроили драку в салоне общественного транспорта. Женщины тягали друг друга за волосы, одежду и не смущались других пассажиров. Драка произошла из-за ношения маски.

Людям удалось разнять дерущихся и растащить их по разным сторонам вагона. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Kievmap".

Свидетели драки говорят о том, что поводом конфликта стало отсутствие маски на одной из женщин. Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, пассажиры должны находится в салоне общественного транспорта в масках.

Но, к сожалению, это требование некоторые пассажиры игнорируют, из-за чего и происходят подобные стычки.

Стоит отметить, что мужчины, которые успокаивали буйных женщин, тоже не соблюдали масочный режим, ведь на них маски хоть и были, но они были сдвинуты, и поэтому об использовании средств защиты с их стороны говорить не приходится.

Напомним, в Киеве девушку ногами выпихнули из трамвая за то, что она хотела зайти в салон без маски. Один из пассажиров заметил это и начал выталкивать ее ногами. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, на остановке Шевцова.

Мы также писали о том, что ученые в ходе эксперимента выяснили, что отказ от ношения маски может говорить о психическом расстройстве.

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