UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кухонные полотенца, как новые. Достаточно замочить с одной таблеткой

Фото: Как отстирать кухонные полотенца (instagram.com)
Автор: Светлана Мащенко

Кухонные полотенца – одна из самых загрязняемых вещей в каждом доме. Как бы мы ни обещали себе вытирать о них только чисто вымытые руки, это все равно не работает. В результате – пятна чая, кофе, жира украшают полотенца навеки. Но выход есть и он очень прост.

Как же простым способом вернуть жизнь кухонным полотенцам, читайте ниже в нашем материале.

Для этого нам понадобится:

  • миска,
  • горячая вода,
  • грязные полотенца,
  • таблетки для посудомоечной машины.

Инструкция по стирке

Раскрошите таблетку для посудомойки (1 шт. на 500 мл воды).

Залейте горячей водой и перемешайте до полного растворения.

Замочите полотенца на 1 час в этом растворе.

Постирайте в стиральной машине в стандартном режиме.

Наши кухонные полотенца будут как новые! Обязательно попробуйте такой способ.

Ранее мы писали, как избавиться от любых пятен на стенах средствами, что всегда под рукой.

Также читайте, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаклайфхакиПолотенце