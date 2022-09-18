Кухонные полотенца, как новые. Достаточно замочить с одной таблеткой

Кухонные полотенца – одна из самых загрязняемых вещей в каждом доме. Как бы мы ни обещали себе вытирать о них только чисто вымытые руки, это все равно не работает. В результате – пятна чая, кофе, жира украшают полотенца навеки. Но выход есть и он очень прост.

Как же простым способом вернуть жизнь кухонным полотенцам, читайте ниже в нашем материале.

Наши кухонные полотенца будут как новые! Обязательно попробуйте такой способ.

Постирайте в стиральной машине в стандартном режиме.

Замочите полотенца на 1 час в этом растворе.

Залейте горячей водой и перемешайте до полного растворения.

Раскрошите таблетку для посудомойки (1 шт. на 500 мл воды).

Ранее мы писали, как избавиться от любых пятен на стенах средствами, что всегда под рукой.

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