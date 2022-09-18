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Кухонні рушники, як нові. Досить замочити з однією таблеткою

Фото: Як відіпрати кухонні рушники (instagram.com)
Автор: Світлана Мащенко

Кухонні рушники - одна з найбільш забруднюваних речей у кожному будинку. Як би ми не обіцяли собі витирати об них лише чисто вимиті руки, це все одно не працює. В результаті - плями чаю, кави, жиру прикрашають рушники навіки. Але вихід є і він дуже простий.

Як же простим способом повернути життя кухонним рушникам, читайте нижче в нашому матеріалі.

Для цього нам знадобиться:

  • миска,
  • гаряча вода,
  • брудні рушники,
  • таблетка для посудомийної машини.

Інструкція з прання

Розкришіть таблетку для посудомийки (1 шт. на 500 мл води).

Залийте гарячою водою і перемішайте до повного розчинення.

Замочіть рушники на 1 годину в цьому розчині.

Виперіть у пральній машині в стандартному режимі.

Наші кухонні рушники будуть як нові! Обов'язково спробуйте такий спосіб.

Раніше ми писали, як позбутися будь-яких плям на стінах засобами, що завжди під рукою.

Також читайте, як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися.

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