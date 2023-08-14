Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: список контактів

Під час проходження військово-лікарської комісії іноді виникають труднощі, або ж питання, які потребують додаткового роз'яснення. У таких випадках потрібно звертатись на гарячі лінії органів, які компетентні консультувати по конкретній тематиці.
Списком таких контактів поділились у групі "Ти ж юрист" в Telegram.
У Міністерство можна звертатись при наступних питаннях:
Контактний телефон: 0 800 500 442
Тут можна отримати консультацію щодо:
Контактний телефон: 0 800 60 20 19
У цій структурі проконсультують з наступних питань:
Контактний телефон: 044 522 83 58
Сюди потрібно звертатись, якщо виникла потреба в інформаційній підтримці військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
Контактний телефон: 0 800 507 028
У це Міністерство можуть звертатись військові, які повернулись із лінії фронту.
Контактний телефон: 063 227-14-27 - з питань встановлення статусів та соціального захисту.
Контактний телефон: 063 035-54-68 - з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.
У цьому бюро надають підтримку родинам військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.
Контактний телефон: 044 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).
З усіх інших питань варто звертатись за цими номерами:
Раніше ми писали про те, як оскаржити рішення ВЛК.
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