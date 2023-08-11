Як оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не погоджуєтесь: інструкція
Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - військовозобов'язаний може бути не згоден з її рішенням. У такому разі людина може заперечити рішення ВЛК.
Як це зробити - читайте у матеріалі Styler.
Як оскаржити рішення ВЛК
Це можна зробити у досудовому та судовому порядку.
При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:
- ВЛК районного (міського) територіального центру, потрібно звертатися до ВЛК області чи Києва
- ВЛК областей - ВЛК регіонів
- Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК
Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:
- заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, в якій вказати причини перегляду ухвали
- усі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;
- результати попередніх медичних досліджень (якщо є)
Результатом досудового порядку оскарження ухвали ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного огляду.
При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:
- одразу, без попереднього використання досудового порядку
- або після отримання негативного висновку від останньої інстанції досудового порядку
Пам'ятайте, що на оскарження укладання ВЛК у судовому порядку подається:
- 3 місяці, якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається з дня вручення рішення про розгляд заяви про оскарження ухвали
- 6 місяців з дня винесення відповідної ухвали ВЛК
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