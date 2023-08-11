Як оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не погоджуєтесь: інструкція

Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) - військовозобов'язаний може бути не згоден з її рішенням. У такому разі людина може заперечити рішення ВЛК.

Як це зробити - читайте у матеріалі Styler.

Як оскаржити рішення ВЛК

Це можна зробити у досудовому та судовому порядку.

При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:

ВЛК районного (міського) територіального центру, потрібно звертатися до ВЛК області чи Києва

ВЛК областей - ВЛК регіонів

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК

Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:

заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, в якій вказати причини перегляду ухвали

усі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є)

Результатом досудового порядку оскарження ухвали ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного огляду.

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:

одразу, без попереднього використання досудового порядку

або після отримання негативного висновку від останньої інстанції досудового порядку

Пам'ятайте, що на оскарження укладання ВЛК у судовому порядку подається: