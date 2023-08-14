Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК: список контактов

Во время прохождения военно-врачебной комиссии иногда возникают трудности или вопросы, которые требуют дополнительного разъяснения. В таких случаях следует обращаться на горячие линии органов, которые компетентны консультировать по конкретной тематике.
Список таких контактов поделился в группе "Ти ж юрист" в Telegram.
В Министерство можно обращаться по следующим вопросам:
Контактный телефон: 0 800 500 442
Здесь можно получить консультацию по:
Контактный телефон: 0 800 60 20 19
В этой структуре проконсультируют по следующим вопросам:
Контактный телефон: 044 522 83 58
Сюда следует обращаться, если возникла необходимость в информационной поддержке военнослужащих Сил ТрО ВСУ по направлению на лечение и прохождение ВВК.
Контактный телефон: 0 800 507 028
В это Министерство могут обращаться военные, которые вернулись с линии фронта.
Контактный телефон: 063 227-14-27 - по вопросам установления статусов и социальной защиты.
Контактный телефон: 063 035-54-68 - по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования.
В этом бюро оказывают поддержку семьям военнопленных, принудительно депортированных и пропавших.
Контактный телефон: 044 287-81-65 (звонки из-за границы).
По всем другим вопросам следует обращаться по этим номерам:
Ранее мы писали о том, как оспорить решение ВВК.
Читайте также пояснения юриста, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.