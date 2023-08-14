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Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК: список контактов

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Понедельник 14 августа 2023 15:02
Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК: список контактов Куда обращаться в случае возникновения проблем во время прохождения ВВК (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Во время прохождения военно-врачебной комиссии иногда возникают трудности или вопросы, которые требуют дополнительного разъяснения. В таких случаях следует обращаться на горячие линии органов, которые компетентны консультировать по конкретной тематике.

Список таких контактов поделился в группе "Ти ж юрист" в Telegram.

Министерство обороны Украины

В Министерство можно обращаться по следующим вопросам:

  • получение направления на лечение и ВВК военнослужащими ВСУ
  • необходимые документы для ВВК
  • обжалование решений ВВК
  • исполнение решений ВВК, социальные гарантии военнослужащих

Контактный телефон: 0 800 500 442

Министерство здравоохранения Украины

Здесь можно получить консультацию по:

  • прохождение военнослужащими осмотра МСЭК
  • ВВК в гражданских учреждениях здравоохранения
  • прием жалоб на обслуживание в гражданских учреждениях здравоохранения

Контактный телефон: 0 800 60 20 19

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

В этой структуре проконсультируют по следующим вопросам:

  • лечение в военно-медицинских учреждениях
  • медицинское обеспечение военнослужащих ВСУ

Контактный телефон: 044 522 83 58

Силы территориальной обороны ВСУ

Сюда следует обращаться, если возникла необходимость в информационной поддержке военнослужащих Сил ТрО ВСУ по направлению на лечение и прохождение ВВК.

Контактный телефон: 0 800 507 028

Министерство по делам ветеранов Украины

В это Министерство могут обращаться военные, которые вернулись с линии фронта.

Контактный телефон: 063 227-14-27 - по вопросам установления статусов и социальной защиты.

Контактный телефон: 063 035-54-68 - по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования.

Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших

В этом бюро оказывают поддержку семьям военнопленных, принудительно депортированных и пропавших.

Контактный телефон: 044 287-81-65 (звонки из-за границы).

Правительственный контактный центр

По всем другим вопросам следует обращаться по этим номерам:

  • 1545 - общая правительственная горячая линия
  • 1545 (на IVR кнопка 9) - горячая линия по вопросам ветеранов войны и членов их семей

Ранее мы писали о том, как оспорить решение ВВК.

Читайте также пояснения юриста, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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