Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении ВВК: список контактов

Во время прохождения военно-врачебной комиссии иногда возникают трудности или вопросы, которые требуют дополнительного разъяснения. В таких случаях следует обращаться на горячие линии органов, которые компетентны консультировать по конкретной тематике.

Список таких контактов поделился в группе "Ти ж юрист" в Telegram .

Министерство обороны Украины

В Министерство можно обращаться по следующим вопросам:

получение направления на лечение и ВВК военнослужащими ВСУ

необходимые документы для ВВК

обжалование решений ВВК

исполнение решений ВВК, социальные гарантии военнослужащих

Контактный телефон: 0 800 500 442

Министерство здравоохранения Украины

Здесь можно получить консультацию по:

прохождение военнослужащими осмотра МСЭК

ВВК в гражданских учреждениях здравоохранения

прием жалоб на обслуживание в гражданских учреждениях здравоохранения

Контактный телефон: 0 800 60 20 19

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

В этой структуре проконсультируют по следующим вопросам:

лечение в военно-медицинских учреждениях

медицинское обеспечение военнослужащих ВСУ

Контактный телефон: 044 522 83 58

Силы территориальной обороны ВСУ

Сюда следует обращаться, если возникла необходимость в информационной поддержке военнослужащих Сил ТрО ВСУ по направлению на лечение и прохождение ВВК.

Контактный телефон: 0 800 507 028

Министерство по делам ветеранов Украины

В это Министерство могут обращаться военные, которые вернулись с линии фронта.

Контактный телефон: 063 227-14-27 - по вопросам установления статусов и социальной защиты.

Контактный телефон: 063 035-54-68 - по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования.

Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших

В этом бюро оказывают поддержку семьям военнопленных, принудительно депортированных и пропавших.

Контактный телефон: 044 287-81-65 (звонки из-за границы).

Правительственный контактный центр

По всем другим вопросам следует обращаться по этим номерам: