Куди вирватися на фестиваль: топ-5 музичних подій України, які не можна пропустити

Наближається сезон відкритого неба, гучних сцен і живої музики - літо 2025 обіцяє бути фестивальним як ніколи. Українські організатори вже анонсували події, що зберуть тисячі людей з усієї країни та з-за кордону. Куди можна буде вирватися і відпочити?

Які 5 найбільших музичних фестивалів відбудеться в Україні цього літа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Atlas Festival

Дата: 18-20 липня 2025

Де: Київ, територія ТРЦ Blockbuster Mall

Хедлайнери: The Rasmus, Океан Ельзи, Бумбокс, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та інші.

Цьогоріч Atlas відзначає 10 років. Протягом трьох днів на території біля Blockbuster Mall працюватимуть шість сцен - чотири платні й дві безкоштовні. Заплановано виступи понад 100 артистів, загалом - понад 60 годин музики.

На локації буде більше ніж 50 фудкортів, 10 барів, окрема дитяча зона Galaxy, понад 20 спонсорських і розважальних зон, а також понад 30 майданчиків від громадських організацій та фондів. Передбачено щоденні автограф-сесії з виконавцями.

Фестиваль обладнано найбільшим сертифікованим укриттям ДСНС в Україні. Частина зібраних коштів буде спрямована на підтримку Збройних Сил України - мета організаторів цього року - зібрати щонайменше 100 млн грн.

(фото: AtlasFestival)

Faine Misto

Дата: 31 липня - 3 серпня 2025

Де: Львів, FestRepublic

Хедлайнери: Жадан і Собаки, Курган & Агрегат, Один в каное, OTOY, Vivienne Mort, The Unsleeping.

Faine Misto - мультижанровий фестиваль, що збирає десятки тисяч відвідувачів з усієї країни. Всі кошти від продажу квитків спрямовуються на підтримку 12-ї бригади Національної гвардії.

Окрім музичної сцени, фестиваль пропонує театральні вистави, стендап, книжкові презентації та майстер-класи, що робить його культурним осередком у Львові.

У програмі - понад 80 артистів, окрема електронна нічна сцена, кемпінг-зона, фудкорти, активності для різних вікових груп.

Організатори дбають про безпеку - на території діятимуть мобільні укриття, передбачено медичну підтримку.

(фото: FaineMisto)

Prosto Neba Fest

Дата: 5-6 липня 2025

Де: LAVINA, Дніпро

Хедлайнери: Щука-риба та інші

Prosto Neba Fest - це камерний open-air фестиваль на природі, присвячений традиціям святкування Івана Купала.

Тут поєднуються етномузика, народні традиції та сучасні музичні стилі, створюючи унікальну атмосферу живого спілкування з природою та культурою.

Окрім концертів, фестиваль пропонує цікаві майстер-класи, інтерактивні зони та розваги для всієї родини. Це чудове місце, щоб втекти від міської метушні, відпочити й зануритись у справжній український колорит.

(фото: Facebook/Просто Неба Fest)

Iskra Festival

Дата: 25-27 липня 2025

Де: Київ (точна локація буде повідомлена перед фестивалем з міркувань безпеки)

Хедлайнери: Невдовзі будуть оголошені

Iskra Festival повертається після чотирирічної паузи та обіцяє стати однією з найяскравіших подій літа. Фестиваль відомий своєю інноваційністю і поєднанням українських та міжнародних артистів, які створюють незабутні колаборації.

У програмі - не лише музика, а й творчі інсталяції, арт-проекти та сучасні технології, що робить Iskra не просто фестивалем, а справжнім культурним експериментом.

(фото: village.com.ua)

SVET Festival

Дата: 27-28 червня 2025

Де: Арт-завод Платформа, Київ

Хедлайнери: Oliver Huntemann, Lehar, Odyssay, Kostyn, Cherry, R.A.N

SVET Festival - це фокус на електронну музику і візуальне шоу світового рівня. Протягом двох днів фестиваль представить яскраві техно-сети та масштабні 3D-візуалізації, натхненні провідними європейськими фестивалями.

Це ідеальне місце для фанатів сучасної електроніки, які цінують глибокий звук і сучасні мультимедійні технології. SVET створює унікальну атмосферу занурення у світ музики та світла.

(фото: Facebook/SVET)