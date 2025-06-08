Куда вырваться на фестиваль: топ-5 музыкальных событий Украины, которые нельзя пропустить

Приближается сезон открытого неба, громких сцен и живой музыки - лето 2025 обещает быть фестивальным как никогда. Украинские организаторы уже анонсировали события, которые соберут тысячи людей со всей страны и из-за рубежа. Куда можно будет вырваться и отдохнуть?

Какие 5 крупнейших музыкальных фестивалей состоится в Украине этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Atlas Festival

Дата: 18-20 июля 2025 года

Где: Киев, территория ТРЦ Blockbuster Mall

Хедлайнеры: The Rasmus, Океан Эльзы, Бумбокс, Артем Пивоваров, Жадан и Собаки, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и другие.

В этом году Atlas отмечает 10 лет. В течение трех дней на территории возле Blockbuster Mall будут работать шесть сцен - четыре платные и две бесплатные. Запланированы выступления более 100 артистов, в общем - более 60 часов музыки.

На локации будет более 50 фудкортов, 10 баров, отдельная детская зона Galaxy, более 20 спонсорских и развлекательных зон, а также более 30 площадок от общественных организаций и фондов. Предусмотрены ежедневные автограф-сессии с исполнителями.

Фестиваль оборудован самым большим сертифицированным укрытием ГСЧС в Украине. Часть собранных средств будет направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины - цель организаторов в этом году - собрать не менее 100 млн грн.

(фото: AtlasFestival)

Faine Misto

Дата: 31 июля - 3 августа 2025 года

Где: Львов, FestRepublic

Хедлайнеры: Жадан и Собаки, Курган & Агрегат, Один в каноэ, OTOY, Vivienne Mort, The Unsleeping.

Faine Misto - мультижанровый фестиваль, собирающий десятки тысяч посетителей со всей страны. Все средства от продажи билетов направляются на поддержку 12-й бригады Национальной гвардии.

Кроме музыкальной сцены, фестиваль предлагает театральные представления, стендап, книжные презентации и мастер-классы, что делает его культурным центром во Львове.

В программе - более 80 артистов, отдельная электронная ночная сцена, кемпинг-зона, фудкорты, активности для разных возрастных групп.

Организаторы заботятся о безопасности - на территории будут действовать мобильные укрытия, предусмотрена медицинская поддержка.

(фото: FaineMisto)

Prosto Neba Fest

Дата: 5-6 июля 2025 года

Где: LAVINA, Днепр

Хедлайнеры: Щука-рыба и другие

Prosto Neba Fest - это камерный open-air фестиваль на природе, посвященный традициям празднования Ивана Купала.

Здесь сочетаются этномузыка, народные традиции и современные музыкальные стили, создавая уникальную атмосферу живого общения с природой и культурой.

Кроме концертов, фестиваль предлагает интересные мастер-классы, интерактивные зоны и развлечения для всей семьи. Это прекрасное место, чтобы убежать от городской суеты, отдохнуть и окунуться в настоящий украинский колорит.

(фото: Facebook/Просто Неба Fest)

Iskra Festival

Дата: 25-27 июля 2025 года

Где: Киев (точная локация будет сообщена перед фестивалем из соображений безопасности)

Хедлайнеры: Вскоре будут объявлены

Iskra Festival возвращается после четырехлетней паузы и обещает стать одним из самых ярких событий лета. Фестиваль известен своей инновационностью и сочетанием украинских и международных артистов, которые создают незабываемые коллаборации.

В программе - не только музыка, но и творческие инсталляции, арт-проекты и современные технологии, что делает Iskra не просто фестивалем, а настоящим культурным экспериментом.

(фото: village.com.ua)

SVET Festival

Дата: 27-28 июня 2025 года

Где: Арт-завод Платформа, Киев

Хедлайнеры: Oliver Huntemann, Lehar, Odyssay, Kostyn, Cherry, R.A.N

SVET Festival - это фокус на электронную музыку и визуальное шоу мирового уровня. В течение двух дней фестиваль представит яркие техно-сеты и масштабные 3D-визуализации, вдохновленные ведущими европейскими фестивалями.

Это идеальное место для фанатов современной электроники, которые ценят глубокий звук и современные мультимедийные технологии. SVET создает уникальную атмосферу погружения в мир музыки и света.

(фото: Facebook/SVET)