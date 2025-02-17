ATLAS FESTIVAL-2025: дати і перші деталі грандіозного фестивалю

Фестиваль ATLAS FESTIVAL (колишня назва Atlas Weekend) повертається у Київ. У 2025 році грандіозне музичне дійство пройде під гаслом "Надихає. Обʼєднує. Допомагає".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фестивалю.

Коли і де відбудеться ATLAS FESTIVAL

Фестиваль буде проходити три дні - з 18 по 20 липня (п'ятниця, субота і неділя). Місце проведення, як і минулого року, - територія ТРЦ Blockbuster Mall, що знаходиться на проспекті Степана Бандери, 36 (недалеко від станції метро "Почайна").

За словами організаторів, цього року фестиваль вирішили провести, "аби підтримати одне одного та допомогти ЗСУ".

Гостям обіцяють "багато улюбленої музики і відчуття причетності до важливої події". При цьому, хто виступатиме - доки не відомо. Імена перших артистів та хедлайнерів буде оголошено "вже зовсім скоро".

Квитки на ATLAS FESTIVAL-2025

Перші квитки на фестиваль можна купити зараз за спеціальною ціною, однак їхня кількість обмежена.

Абонемент на всі три дні коштує 3500 грн. Квиток на будь-який один день можна придбати за 1375 грн. Згодом ціни зростуть до 4800 грн і 1900 грн відповідно.

Абонементи і квитки можна купити на офіційному сайті ATLAS FESTIVAL за посиланням.

Обмін квитків на фестивальні браслети буде здійснюватися лише на вході фестивалю у дні його проведення.

ATLAS UNITED-2024 (фото: facebook.com/atlas.festival.ua)

Зазначимо, що минулорічний фестиваль, який мав назву ATLAS UNITED, відбувся у Києві 19-21 липня. На ньому було зібрано 100 млн грн на потреби Збройних Сил України.

На заході було шість сцен: Main Stage, Aurora Stage, West Stage, Shelter Stage, East Stage та Blockbuster Mall Stage. На них виступили понад 70 артистів, серед яких гурти Бумбокс, Без Обмежень, Жадан і Собаки, Latexfauna, Курган & Agregat, а також Aртем Пивоваров, DANTES, MÉLOVIN, DOROFEEVA і багато інших.

До повномасштабного вторгнення фестиваль Atlas Weekend проходив на території ВДНГ. Організатори пояснили перенесення заходу турботою про безпеку відвідувачів, адже масовані обстріли Києва на початку липня 2024-го змусили шукати більш захищену локацію.