Червень у "В’ЯВА". Pianoбой, Купала-фест і пивний вікенд: гучна афіша на літо
У червні культурний простір "В’ЯВА" на ВДНГ перетвориться на один із найгарячіших артмайданчиків столиці. На відвідувачів чекає понад десять подій, які охоплюють усі настрої сезону - від танців і любовної лірики до етнографічного перформансу та крафтового свята.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, куди саме ви можете піти самі, або з усією родиною.
6 червня - Міша Крупін
Справжній маестро емоцій повертається з новою програмою, де поєднуються любов, ностальгія, вуличний шарм і джазові інтонації. Крупін - це завжди більше, ніж просто концерт: це відверта розмова, трохи іронії, трохи болю і безумовно улюблені треки на кшталт "Пароль" і "У нашому місті".
7 червня - APLAY x ХОВАНКА (Objectiv / UK)
Масштабна електронна вечірка з двома сценами, світловими інсталяціями, перформансами й десятками артистів. Хедлайнер - Objectiv з Великої Британії, один із найяскравіших представників нової хвилі драм-н-бейсу. Сцену ХОВАНКА заряджатимуть українські діджеї, серед яких Hodynenko, Dub.In.Sky, TRNGLM та інші.
8 червня - 10 років гурту ADAM
Ювілей одного з найщиріших українських попгуртів - просто неба, у теплій атмосфері та з цілою історією кохання в піснях. Михайло Клименко і Саша Норова готують великий лайв зі старими хітами і новим матеріалом з альбому "Культурне диско".
13 червня - Brykulets
Одна з найемоційніших прем’єр місяця: альбом "Лучше чим твій бивший" - це диско, щирість і фанк, що закликає знову повірити в любов. У звучанні - духові, синтезатори, лірична відвертість і танцювальна енергія.
14 червня - Ten Walls (LT)
Гіпнотичний артист зі світовим ім’ям, автор хіта "Walking with Elephants", приїде з унікальним лайвом. Разом із ним - топові українські електронні продюсери: Feelmark, Neumateria, Sagan, DIANA JO. Дві сцени, десять артистів і повне технічне занурення.
15 червня - KADNAY
Новий альбом "Квітами на глибині" - це інтимна розмова про внутрішні пошуки й вразливість. Але водночас це драйвовий концерт з хітами, якими живе українська попсцена.
17 червня - Stadium Family Show
Стендап, квест, імпровізація, детектив - усе в одному інтерактивному шоу, де глядачі стають частиною сюжету. Якщо хочете вечір з неочікуваними поворотами - це саме той формат.
18 червня - STAND-UP Night
Алла Волкова, Андрій Бережко, Павло Пінчук і Богдан Письменко - об’єднують сили для вечора гумору, від якого сміються навіть найсуворіші.
21-22 червня - Фестиваль Івана Купала
Атмосферне дводенне свято у форматі етнопростору: майстер-класи, плетіння вінків, обрядові виступи. Головні гості - фолк-панк-гурт Yurcash та співачка-бандуристка Марина Круть.
26 червня - Pianoбой
Нова програма Дмитра Шурова - це хіти, прем’єри, живе піаніно та багато емоцій. Буде і "Полуничне небо", і нові імпровізації. На скрипці - віртуоз Мойсей Бондаренко.
27-29 червня - GARDEN BEER WEEKEND #5
Найатмосферніший крафтовий фестиваль літа. Лекції, дегустації, діджеї, концертна сцена, фудкорт, подарунки й живе спілкування з пивоварами з усієї України.
Також у просторі "В’ЯВА" відкрито "Ти є" - масштабний мистецький проєкт про втрату дому, нову ідентичність і присутність. Першу частину експозиції створено спільно зі школою артфотографії МІФ. Виставка поступово оновлюється новими роботами й інсталяціями.
Зазначимо, що квитки на всі події можна придбати на сайті TicketBoks за цим посиланням.
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