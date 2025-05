Культовий рок-гурт приїде в Україну: 5 їхніх пісень, від яких всі шаленіють

Знаменитий фінський рок-гурт The Rasmus влітку виступить в Україні. Вони стануть першими міжнародними учасниками Atlas Festival 2025, який проходитиме в Києві. На честь події ділимося найпопулярнішими хітами музикантів.

Гурт The Rasmus був створений в 1994 році в Гельсінкі. Тоді учасники ще навчалися в старшій школі. До складу колективу входять Лаурі Юльонен, Ееро Гейнонен, Паулі Рантасалмі і Янне Гейсканен.

Світову популярність музиканти здобули на початку 2000-х, коли випустили альбом "Dead Letters". Тоді їхня пісня "In the Shadows" розривала музичні чарти в кількох країнах.

Ділимося найвідомішими треками артистів:

"In the Shadows"



"First Day of My Life"



"No Fear"



"Livin’ in a World Without You"



Що відомо про приїзд The Rasmus в Україну

Atlas триватиме три дні та розпочнеться 18 липня. The Rasmus виступатимуть 19 числа і виконають свої найкращі хіти, про що повідомили організатори.

Ще у 2022 році під час "Євробачення" в італійському Турині вокаліст колективу Лаурі Юльонен пообіцяв обов’язково знову зіграти в Україні:

"Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами", - сказав він.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну The Rasmus виступали тут чотири рази, зокрема в Києві, Одесі, Дніпрі, Ужгороді та Тернополі.

У 2022-му вони також на підтримку України разом з Kalush Orchestra зняли кліп "In The Shadows of Ukraine" про російсько-українську війну.