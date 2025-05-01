Культовий рок-гурт приїде в Україну: 5 їхніх пісень, від яких всі шаленіють
Знаменитий фінський рок-гурт The Rasmus влітку виступить в Україні. Вони стануть першими міжнародними учасниками Atlas Festival 2025, який проходитиме в Києві. На честь події ділимося найпопулярнішими хітами музикантів.
Що відомо про приїзд гурту та від яких їхніх пісень найбільше шаленіють фани, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Гурт The Rasmus був створений в 1994 році в Гельсінкі. Тоді учасники ще навчалися в старшій школі. До складу колективу входять Лаурі Юльонен, Ееро Гейнонен, Паулі Рантасалмі і Янне Гейсканен.
Світову популярність музиканти здобули на початку 2000-х, коли випустили альбом "Dead Letters". Тоді їхня пісня "In the Shadows" розривала музичні чарти в кількох країнах.
Ділимося найвідомішими треками артистів:
"In the Shadows"
"First Day of My Life"
"No Fear"
"Livin’ in a World Without You"
Що відомо про приїзд The Rasmus в Україну
Atlas триватиме три дні та розпочнеться 18 липня. The Rasmus виступатимуть 19 числа і виконають свої найкращі хіти, про що повідомили організатори.
Ще у 2022 році під час "Євробачення" в італійському Турині вокаліст колективу Лаурі Юльонен пообіцяв обов’язково знову зіграти в Україні:
"Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами", - сказав він.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну The Rasmus виступали тут чотири рази, зокрема в Києві, Одесі, Дніпрі, Ужгороді та Тернополі.
У 2022-му вони також на підтримку України разом з Kalush Orchestra зняли кліп "In The Shadows of Ukraine" про російсько-українську війну.
Вас також може зацікавити:
- Головний рабин України записав звернувся до Трампа через пісню
- Режисер кліпів Nirvana та Metallica побував в Україні
- Соліст Coldplay заспівав для росіянина і пообіцяв дати концерт у РФ.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube The Rasmus, Instagram Atlas Festival, Wikipedia.