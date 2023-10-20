Куди потрібно викидати котячий наповнювач і як його краще утилізувати

Де розмістити котячий туалет?

Важливо вибрати стратегічне місце, тиху частину будинку, де тихо, і куди ваше кошеня зможе з комфортом дістатися будь-коли.

Ось помилки, які не слід робити:

Не розміщуйте туалетний лоток поруч із галасливими приладами, які можуть потурбувати кішку та відбити у неї бажання займатися там своїми справами.

Також не може бути й мови про розміщення лотка на терасі, в гаражі, підвалі або будь-якій комірчині. Ідея полягає в тому, щоб знайти тепле, затишне місце, трохи приховане, але не надто. Насправді ваша кішка швидко звикає до цього місця і створює свій власний розпорядок дня. Найменша зміна може змусити її втратити орієнтацію і почати гадити в будь-якому місці будинку.

Куди викидати наповнювач?

Ви повинні знати, що є кілька моделей туалетних наповнювачів. Ті, що можна знайти на ринку, не всі однакові, і не обов'язково їх треба викидати.

Очевидно, що як власник кішки ви чудово знаєте, що туалетний лоток є невід'ємною частиною їхньої інтимної гігієни і що він повинен бути бездоганним.

В ідеалі чистити лоток - один або два рази на день. Дуже важливо завжди утримувати його в чистоті, щоб зберегти гігієну вашої кішки і уникнути неприємних запахів, які мають тенденцію поширюватися по дому. Після зміни наповнювача все, що вам потрібно зробити, це викинути його в спеціальний сміттєвий бак.

Однак не рекомендується викидати наповнювач прямо у відро для сміття. Крім неприємних запахів, під час процесу повітря можуть легко поширюватися мікроби і бактерії.

Тому краще покласти використаний наповнювач у спеціальний пакет, перш ніж його викидати. Як ви, напевно, знаєте, існують різні моделі (силіконові, глиняні, бентонітові і т. д.), проте ми настійно рекомендуємо вам використовувати наповнювачі, що біорозкладаються.

Остерігайтеся кремнеземного наповнювача, який не підлягає вторинній переробці та забруднює навколишнє середовище матеріалу, який необхідно покласти в пакет і викинути в сухий бак для сміття.