Куди потрібно викидати котячий наповнювач і як його краще утилізувати

Кішка - домашня тварина, яка потребує часу та особливого догляду. Її домашній туалет, зокрема лоток - теж.
Як утилізувати наповнювач із котячого лотка, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання Sante Plus.
Важливо вибрати стратегічне місце, тиху частину будинку, де тихо, і куди ваше кошеня зможе з комфортом дістатися будь-коли.
Ось помилки, які не слід робити:
Ви повинні знати, що є кілька моделей туалетних наповнювачів. Ті, що можна знайти на ринку, не всі однакові, і не обов'язково їх треба викидати.
Очевидно, що як власник кішки ви чудово знаєте, що туалетний лоток є невід'ємною частиною їхньої інтимної гігієни і що він повинен бути бездоганним.
В ідеалі чистити лоток - один або два рази на день. Дуже важливо завжди утримувати його в чистоті, щоб зберегти гігієну вашої кішки і уникнути неприємних запахів, які мають тенденцію поширюватися по дому. Після зміни наповнювача все, що вам потрібно зробити, це викинути його в спеціальний сміттєвий бак.
Однак не рекомендується викидати наповнювач прямо у відро для сміття. Крім неприємних запахів, під час процесу повітря можуть легко поширюватися мікроби і бактерії.
Тому краще покласти використаний наповнювач у спеціальний пакет, перш ніж його викидати. Як ви, напевно, знаєте, існують різні моделі (силіконові, глиняні, бентонітові і т. д.), проте ми настійно рекомендуємо вам використовувати наповнювачі, що біорозкладаються.
Остерігайтеся кремнеземного наповнювача, який не підлягає вторинній переробці та забруднює навколишнє середовище матеріалу, який необхідно покласти в пакет і викинути в сухий бак для сміття.
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