Куда нужно выбрасывать кошачий наполнитель, и как его лучше утилизировать

Где разместить кошачий туалет?

Важно выбрать стратегическое место, тихую часть дома, где тихо, и куда ваш котенок сможет с комфортом добраться в любое время.

Вот ошибки, которые не следует совершать:

Не размещайте туалетный лоток рядом с шумными приборами, которые могут побеспокоить кошку и отбить у нее желание заниматься там своими делами.

Также не может быть и речи о размещении лотка на террасе, в гараже, подвале или каком-либо чулане. Идея состоит в том, чтобы найти теплое, укромное место, немного скрытое, но не слишком. На самом деле, ваша кошка быстро привыкает к этому месту и создает свой собственный распорядок дня. Малейшее изменение может заставить его потерять ориентацию и начать гадить в любом месте дома.

Куда выбрасывать наполнитель?

Вы должны знать, что существует несколько моделей туалетных наполнителей. Те, что можно найти на рынке, не все одинаковы, и не обязательно все их нужно выбрасывать.

Очевидно, что как владелец кошки вы прекрасно знаете, что туалетный лоток является неотъемлемой частью их интимной гигиены и что она должна быть безупречной.

В идеале чистить лоток - один или два раза в день. Очень важно всегда содержать его в чистоте, чтобы сохранить гигиену вашей кошки и избежать неприятных запахов, которые имеют тенденцию распространяться по дому. После смены наполнителя все, что вам нужно сделать, это выбросить его в специальный мусорный бак.

Однако не рекомендуется выбрасывать наполнитель прямо в мусорное ведро. Помимо неприятных запахов, во время процесса в воздух могут легко распространяться микробы и бактерии.

Поэтому лучше положить использованный наполнитель в специальный пакет, прежде чем его выбрасывать. Как вы, наверное, знаете, существуют разные модели (силиконовые, глиняные, бентонитовые и т. д.), однако мы настоятельно рекомендуем вам использовать биоразлагаемые наполнители.

Остерегайтесь кремнеземного наполнителя, не подлежащего вторичной переработке и загрязняющего окружающую среду материала, который необходимо положить в пакет и выбросить в сухой мусорный бак.