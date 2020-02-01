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Куди зникла Заворотнюк? Всі версії місцезнаходження актриси

STYLERПерсони    01.02.2020 - 12:55
Куди зникла Заворотнюк? Всі версії місцезнаходження актриси
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/azavorotnyuk)

Заворотнюк давно не бачили співробітники і пацієнти медзакладу

Анастасія Заворотнюк, яка проходить важке і складне лікування після операції, пропала з поля зору ЗМІ. Співробітники та пацієнти медзакладу будують припущення щодо того, де може знаходитися артистка, однак точних даних все ще немає.

Фанати зірки обурюються, адже від них намагаються приховати інформацію про здоров'я Заворотнюк і вибудовують свої версії про те, куди могла пропасти зірка.

Куди зникла Заворотнюк? Всі версії місцезнаходження актрисиАнастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/azavorotnyuk)

За першою версією, Заворотнюк перевели в іншу клініку, де вона буде проходити подальшу реабілітацію. Доречно, зірка однозначно відпочине від напливу журналістів, поки ніхто не знає про місце її перебування.

Також є версія, що Заворотнюк поїхала продовжувати лікування за кордон, оскільки російські лікарі не можуть прискорити її одужання.

Деякі шанувальники припускають, що Анастасія Заворотнюк могла виїхати до себе додому, в селище Крекшено. Такий результат можливий, якщо стан здоров'я зірки помітно покращилося.

А ось чутки про те, що актрису паралізувало, ніхто поки не підтвердив. Тому шанувальники чекають поки родичі або сама актриса вийдуть на зв'язок і розкажуть про стан Заворотнюк.

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