Куда идти эвакуированным во Львове и Перемышле: инструкция и все необходимые контакты

Что делать на вокзале в Перемышле

Поезда из Украины прибывают на перрон №5 вокзала Перемышля. После прохождения паспортного контроля пассажиры могут получить помощь от волонтеров и сотрудников польской железной дороги: воду, еду и подробную информацию о ближайших рейсах по стране.

Из Перемышля ежедневно отправляется несколько поездов в разные города Польши: Варшаву, Краков, Познань, Катовице и т.д. Ежедневно около 21:30 отправляется поезд RegioJet в Прагу.

Эти дополнительные поезда отсутствуют в расписании и на табло в вокзале. Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзале и при необходимости спрашивать волонтеров, которые помогут сориентироваться в ближайших рейсах. Платить за билет не нужно: проезд для граждан Украины бесплатный на всех польских поездах.

Если пассажир собирается поехать дальше на поезде Интерсити (IC), то ему необходимо получить бесплатный билет с регистрацией места в билетной кассе в вокзале. Для этого достаточно показать украинский паспорт. В случае использования регионального поезда (не интерсити (ИС)) никаких дополнительных документов не требуется: бесплатный билет выдаст кондуктор в вагоне.

Эта процедура не распространяется на граждан других стран. Им необходимо приобрести билет в кассе на вокзале заранее (стоимость железнодорожных билетов в Польше – 50-400 гривен, в зависимости от расстояния и класса поезда).

Поезда, которые возвращаются во Львов из Перемышля, тоже принимают пассажиров. Проезд ими также бесплатный: пассажиры могут пройти в международный терминал у пятого перрона, пройти паспортный контроль и подождать следующего поезда.

Укрзализниця просит пассажиров сохранять спокойствие, быть вежливыми и помогать другим пассажирам. Рейсы осуществляются регулярно, поэтому все желающие смогут получить помощь и получить пункт своего назначения в безопасности.

Информация для иностранных граждан

Вниманию иностранцев, эвакуируемых из Украины железнодорожным транспортом. Всего за 8 дней по железной дороге было вывезено более 58 тысяч иностранцев.

Находите безопасные эвакуационные коридоры, организованные для иностранных граждан. В частности, формируются группы граждан других стран для их перевозки.

Для перевозки иностранных граждан формируются отдельные вагоны в поездах дальнего и пригородного сообщения.

На вокзалах Львова, Киева, Ужгорода, Чопа работают англоязычные волонтеры, которые предоставят необходимую информацию

В волонтерских пунктах Закарпатской и Львовской области можно получить медицинскую помощь, еду, в том числе вегетарианскую

Переход границы через международные пункты для иностранцев осуществляется по упрощенной процедуре.

Как получить помощь во Львове

Места расселения людей:

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ул. Чупрынки 85

Лычаковский район

ул. Костя Левицкого 67

Галицкий район

ул. Шептицких 16 (дверь слева)

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ул. Ференца Листа - 1

Железнодорожный район

ул. Выговского 34

Сыховский район

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КОЛЛЕГИУМ УКУ

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школа на Масарика 43

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Для решения транспортных вопросов

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Для тех, кто хочет помочь:

0322546079

0962328193

Львовский городской центр социальных служб запустил круглосуточную линию психологической поддержки для всех, кто в ней нуждается.

Телефон:0800307305.

Звонки из номеров любых операторов – бесплатные.

Для перемещения по Львову:

В приложении Bolt появилась категория Support для передвижения по городу в случае экстренной нужды