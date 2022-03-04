Куди йти евакуйованим у Львові та Перемишлі: інструкція та всі необхідні контакти

Що робити на вокзалі в Перемишлі

Потяги з України прибувають на перон №5 вокзалу Перемишля. Після проходження паспортного контролю пасажири можуть отримати допомогу від волонтерів і співробітників польської залізниці: воду, їжу та детальну інформацію про найближчі рейси по країні.

З Перемишля щодня відправляється кілька поїздів в різні міста Польщі: Варшаву, Краків, Познань, Катовіце і т.д. щодня близько 21:30 відправляється поїзд RegioJet в Прагу.

Ці додаткові поїзди відсутні в розкладі та на табло в вокзалі. Пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалі й при необхідності запитувати волонтерів, які допоможуть зорієнтуватися в найближчих рейсах. Платити за квиток не потрібно: проїзд для громадян України Безкоштовний на всіх польських поїздах.

Якщо пасажир збирається поїхати далі на поїзді Інтерсіті (IC), то йому необхідно отримати безкоштовний квиток з реєстрацією місця у квитковій касі в вокзалі. Для цього достатньо показати український паспорт. У разі використання регіонального поїзда (не Інтерсіті (ІС)) ніяких додаткових документів не потрібно: безкоштовний квиток видасть кондуктор у вагоні.

Ця процедура не поширюється на громадян інших країн. Їм необхідно придбати квиток у касі на вокзалі заздалегідь (вартість ЗАЛІЗНИЧНИХ квитків у Польщі-50-400 гривень, залежно від відстані та класу поїзда).

Потяги, які повертаються до Львова з Перемишля, теж приймають пасажирів. Проїзд ними також безкоштовний: пасажири можуть пройти в міжнародний термінал біля п'ятого перону, пройти паспортний контроль і почекати наступного поїзда.

Укрзалізниця просить пасажирів зберігати спокій, бути ввічливими і допомагати іншим пасажирам. Рейси здійснюються регулярно, тому всі бажаючі зможуть отримати допомогу та отримати пункт свого призначення в безпеці.

Інформація для іноземних громадян

До уваги іноземців, евакуйованих з України залізничним транспортом. Всього за 8 днів залізницею було вивезено понад 58 тисяч іноземців.

Знаходьте безпечні евакуаційні коридори, організовані для іноземних громадян. Зокрема, формуються групи громадян інших країн для їх перевезення.

Для перевезення іноземних громадян формуються окремі вагони в поїздах далекого і приміського сполучення.

На вокзалах Львова, Києва, Ужгорода, Чопа працюють англомовні волонтери, які нададуть необхідну інформацію

У волонтерських пунктах Закарпатської та Львівської області можна отримати медичну допомогу, їжу, в тому числі вегетаріанську

Перехід кордону через міжнародні пункти для іноземців здійснюється за спрощеною процедурою.

Як отримати допомогу у Львові

Місця розселення людей:

Франківський район

вул. Чупринки 85

Личаківський район

вул. Костя Левицького 67

Галицький район

вул. Шептицьких 16 (двері зліва)

0930025171

вул. Ференца Ліста - 1

Залізничний район

вул. Виговського 34

Сихівський район

вул. Червоної Калини 66

вул. Хоткевича 16.а

0676683398

КОЛЕГІУМ УКУ

вул. Козельницька 2а (другий поверх, крило зліва)

Шевченківський район

вул. Липинського 11

вул. Івана Величковського-58

Гаряча лінія

+380322546079

0684147963

0971821860

0973474459

Приміщення для біженців

по вул. Городоцька, 6Е, 174

Координатор Оксана Сибидло

вул. Садова-2а/1

Координатор Лавришко Євген

Театр Лесі Курбаса.

вул. Курбаса -3

На територіях шкіл:

4 школа - вул. Кирила і Мефодія 17а

школа на Масарика 43

Ліцей Пулюя - вул. Івана Пулюя-16

Для розв'язання транспортних питань

0636633371

Для тих, хто хоче допомогти:

0322546079

0962328193

Львівський міський центр соціальних служб запустив цілодобову лінію психологічної підтримки для всіх, хто її потребує.

Телефон: 0800307305.

Дзвінки з номерів будь-яких операторів - безкоштовні.

Для переміщення по Львову:

У додатку Bolt з'явилася Категорія Support для пересування по місту в разі екстреної потреби