Укрзализныця дала график курсирования поездов на 4 марта

Укрзализныця дала полный график поездов на пятницу, 4 марта. В течение суток будут курсировать эвакуационные поезда во многих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Рейсы по ст. Киев:

01:56 - №17 Ужгород-Харьков

04:02 - №21 Харьков - Трускавец

04:21 - №150 Черновцы-Полтава

04:21 - №130 Ворохта-Кременчуг

04:36 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка

05:38 - №138 Краматорск - Хмельницкий

09:00 - №959/960 Киев – Ужгород

09:00 - №705 Дарница-Львов

06:23 - №142 Львов-Лиман

06:23 - №114 Львов-Лиман

10:00 - №715 Дарница-Львов

11:50 - №738 Киев-Запорожье

12:06 - №45 Ужгород-Краматорск

13:34 - №114/142 Лиман - Львов

14:07 - №749 Киев-Ивано-Франковск

14:07 - №749 Киев-Львов

14:25 - №769 Киев-Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев-Рахов

17:12 - №13 Киев-Солотвино

17:42 - №792 Киев-Кременчуг

17:42 - №790 Киев-Кропивницкий

18:30 - №81 Киев-Ужгород

18:48 - №67 Киев-Варшава

19:06 - №44 Киев-Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев-Рахов

20:05 - №29 Киев-Ужгород

20:12 - №49 Киев-Трускавец

20:21 - №59 Киев-Чоп

20:21 - №57 Киев-Ворохта

21:07 - №38 Киев-Запорожье

21:15 - №105 Киев-Одесса

21:22 - №97 Киев-Ковель

21:28 - №76 Киев-Кривой Рог

22:03 - №130 Кременчуг-Ворохта

22:03 - №149 Полтава-Черновцы

22:03 - №209 Харьков-Черновцы

22:10 - №17 Харьков-Ужгород

22:22 - №7 Киев - Черновцы

22:37 - №91 Киев-Львов

22:47 - №46 Краматорск-Ужгород

22:58 - №907 Киев-Краматорск

23:05 - №80 Киев-Днепр

23:18 - №138 Хмельницкий-Краматорск

23:46 - №771 Киев-Хмельницкий

23:59 - №139 Киев-Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

04: 11 - №114 Лиман-Львов

04: 11 - №142 Лиман-Львов

11:33 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка

12: 25 - №209 Харьков-Черновцы

12: 36 - №46 Краматорск-Ужгород

14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман

17: 00 - №723 Харьков-Львов

15: 09 - №17 Харьков-Ужгород

19: 27 - №795 Харьков-Днепр

21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск

21: 43 - №7 Харьков-Одесса

22: 40 - №45 Ужгород-Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

05: 00 - №38 Киев-Запорожье

06: 23 - №796 Днепр-Харьков

09: 27 - №6 Рахов-Запорожье

09: 54 - №738 Запорожье-Киев

14: 26 - №41 Днепр-Трускавец

16: 39 - №6 Запорожье-Рахов

19: 07 - №738 Киев-Запорожье

Рейсы по ст. Запорожье:

08: 16 - №738 Запорожье-Киев

11: 07 - №006 Рахов-Запорожье

12: 20 - №120 Запорожье-Львов

14: 45 - №005 Запорожье-Рахов

19: 47 - №072 Запорожье-Киев

20: 37 - №068 Запорожье-Львов

21: 38 - №038 Запорожье-Киев

22: 26 - №068 Львов-Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00: 28 - №105 Киев-Одесса

00: 58 - №078 Одесса-Ковель

01: 05 - №041 Днепр-Трускавец

02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий

03: 42 – №060 Чоп-Киев

03: 42 – №058 Ворохта-Киев

03: 54 - №106 Одесса-Киев

04: 31 - №081 Ужгород-Киев

04: 42 - №050 Трускавец-Киев

05: 46 – №086 Запорожье-Львов

06: 03 – №056 Рахов-Киев

06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев

06: 54 - №021 Харьков-Трускавец

09: 16 - №138 Лиман-Хмельницкий

10: 23 - №070 Запорожье-Львов

16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев

17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский

17: 43 - №086 Львов-Запорожье

18: 07 - №055 Киев-Рахов

19: 42 - №138 Хмельницкий-Лиман

20: 50 - №716 Львов-Киев

21: 45 - №081 Киев-Ужгород

22: 32 - №042 Трускавец-Днепр

23: 17 - №049 Киев-Трускавец

23: 26 - №057 Киев-Ворохта

23: 26 - №059 Киев-Чоп

23: 53 - №022 Трускавец-Харьков

В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и Интерсити+:

* 4 рейса из Харькова во Львов;

* 2 рейса с Лимана на Ужгород;

• Дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.

А также электричками:

* из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;

* из Житомира во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.

Также на 4 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;

№ 950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11.38;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;

№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;

№ 7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;

№ 67/68 Киев-Варшава в 19: 13.

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

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