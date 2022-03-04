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Как общаться с родными, если исчезнет интернет и связь: инструкция

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Пятница 04 марта 2022 13:17
Как общаться с родными, если исчезнет интернет и связь: инструкция Как общаться с родными, если исчезнет интернет и связь: инструкция (Фото: Carl Court/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

Жители Украины все чаще обсуждают возможность отключения мобильной связи и интернета. Несмотря на то, что операторы уверяют, что связь не пропадет, иметь запасной план - хорошее решение.

Как создать сетку связи из смартфонов - в материале РБК-Украина.

С помощью смартфона вы можете создать сетку связи. Для этого не нужны будут ни мобильная связь, ни интернет. Чтобы сделать это, необходимо установить специальные приложения.

  • Bridgefy. Это приложение есть на iOS и Android. Вам понадобится лишь один раз воспользоваться интернетом - при регистрации в сети. Чтобы создать контакт, необходимо быть на небольшом расстоянии друг от друга.

  • Briar. Это приложение есть только на Android. Подключение к интернету не понадобится даже при первом запуске. С помощью этого приложения можно будет добавлять контакты на расстоянии с помощью специальных ссылок.

Возможно это благодаря Mesh-сети. Это одноранговая система с распределенной нагрузкой между устройства. Каждый участник – ретранслятор беспроводного сигнала для остальных пользователей.

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