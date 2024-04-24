Яку рибу можна ловити в травні, а яку - категорично заборонено

Яку рибу ловити заборонено

З 1 квітня 2024-го триває щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Ця заборона вводиться з метою збереження рибних ресурсів та стимулювання процесу розмноження риби під час нересту, коли вона найбільш вразлива.

Це важливий захід для підтримки екологічної рівноваги у водоймах та збереження біорізноманіття водних екосистем.

Нерестова заборона часто встановлюється на певний період часу, щоб забезпечити належну охорону рибних видів у важливий для них період життєвого циклу.

Під час нересту забороняється ловити всі види риби, які занесені до Червоної книги України. До них належать:

Лосось дунайський

Таймень

Голавль

Вирезуб

Чорний лелека

Стерлядь

Мідія чорноморська

Устриця їстівна

Яку рибу ловити можна в травні

Любительське рибальство дозволено протягом періоду нересту, однак важливо дотримуватися встановлених правил та обмежень.

Регулювання кількості зловленої риби допомагає у попередженні надмірного вилову та підтримує здоровий стан рибних популяцій.

Залежно від регіону та виду риби, існують різні норми щодо максимальної кількості риби, яку можна зловити за один раз або протягом певного періоду часу. Найчастіше це виражається у ваговому обмеженні або кількості штук риби на день або на особу.

Важливо ретельно дотримуватися цих правил, щоб сприяти збереженню рибних ресурсів та зберегти можливість рибальства для майбутніх поколінь.

Цю рибу можна ловити під час нересту (Скриншот)

Хто може рибалити попри заборону

Згідно з офіційними даними, риболовля у цей період дозволяється: