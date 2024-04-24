Какую рыбу можно ловить в мае, а какую - категорически запрещено

Какую рыбу ловить запрещено

С 1 апреля 2024-го продолжается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов рыбы. Этот запрет вводится с целью сохранения рыбных ресурсов и стимулирования процесса размножения рыбы во время нереста, когда она наиболее уязвима.

Это важная мера для поддержания экологического равновесия в водоемах и сохранения биоразнообразия водных экосистем.

Нерестовый запрет часто устанавливается на определенный период времени, чтобы обеспечить надлежащую охрану рыбных видов в важный для них период жизненного цикла.

Во время нереста запрещается ловить все виды рыбы, занесенные в Красную книгу Украины. К ним относятся:

Лосось Дунайский

Таймень

Голавль

Вырезуб

Черный аист

Стерлядь

Мидия черноморская

Устрица съедобная

Какую рыбу ловить можно в мае

Любительское рыболовство разрешено в период нереста, однако важно соблюдать установленные правила и ограничения.

Регулировка количества пойманной рыбы помогает в предупреждении чрезмерного отлова и поддерживает здоровое состояние рыбных популяций.

В зависимости от региона и вида рыбы существуют различные нормы по максимальному количеству рыбы, которую можно поймать за один раз или в течение определенного периода времени. Чаще это выражается в весовом ограничении или количестве штук рыбы в день или на человека.

Важно тщательно соблюдать эти правила, чтобы способствовать сохранению рыбных ресурсов и сохранить возможность рыболовства для будущих поколений.

Эту рыбу можно ловить во время нереста (Скриншот)

Кто может рыбачить вопреки запрету

Согласно официальным данным, рыбалка в этот период разрешается: