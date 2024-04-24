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Какую рыбу можно ловить в мае, а какую - категорически запрещено

Какую рыбу запрещено ловить в мае (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Рыбаки в Украине уже радуются теплу, но должны знать, что в мае ловить можно не всю рыбу.

Какую рыбу можно ловить, а которая запрещена, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Какую рыбу ловить запрещено

С 1 апреля 2024-го продолжается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов рыбы. Этот запрет вводится с целью сохранения рыбных ресурсов и стимулирования процесса размножения рыбы во время нереста, когда она наиболее уязвима.

Это важная мера для поддержания экологического равновесия в водоемах и сохранения биоразнообразия водных экосистем.

Нерестовый запрет часто устанавливается на определенный период времени, чтобы обеспечить надлежащую охрану рыбных видов в важный для них период жизненного цикла.

Во время нереста запрещается ловить все виды рыбы, занесенные в Красную книгу Украины. К ним относятся:

  • Лосось Дунайский
  • Таймень
  • Голавль
  • Вырезуб
  • Черный аист
  • Стерлядь
  • Мидия черноморская
  • Устрица съедобная

Какую рыбу ловить можно в мае

Любительское рыболовство разрешено в период нереста, однако важно соблюдать установленные правила и ограничения.

Регулировка количества пойманной рыбы помогает в предупреждении чрезмерного отлова и поддерживает здоровое состояние рыбных популяций.

В зависимости от региона и вида рыбы существуют различные нормы по максимальному количеству рыбы, которую можно поймать за один раз или в течение определенного периода времени. Чаще это выражается в весовом ограничении или количестве штук рыбы в день или на человека.

Важно тщательно соблюдать эти правила, чтобы способствовать сохранению рыбных ресурсов и сохранить возможность рыболовства для будущих поколений.

Эту рыбу можно ловить во время нереста (Скриншот)

Кто может рыбачить вопреки запрету

Согласно официальным данным, рыбалка в этот период разрешается:

  • только с берега за пределами нерестилищ
  • крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку
  • спиннингом с одной искусственной приманкой.

Читайте также, что украинцам запретили рыбачить на водоемах и в реках.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых штрафах для любящих рыбачить украинцев.

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Владимир РыбакРыбаРыбалка