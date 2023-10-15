Нові штрафи для українців, які люблять рибалити. Що змінилося

Відпочинок на воді та риболовля мають відбуватися за правилами (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Бажання українців порибалити на березі річки, озера чи ставка не змінило навіть повномасштабне вторгнення РФ. Однак не слід забувати про чинні норми на вилов та штрафи, які загрожують рибалкам.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зміни в законодавстві щодо розрахунку збитків для водних біоресурсів, штрафи за незаконний вилов риби в Україні та правила любительського й спортивного рибальства. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайт Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України, постанова Кабінету міністрів №1042, Правила любительського і спортивного рибальства.