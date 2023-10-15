Нові штрафи для українців, які люблять рибалити. Що змінилося
Бажання українців порибалити на березі річки, озера чи ставка не змінило навіть повномасштабне вторгнення РФ. Однак не слід забувати про чинні норми на вилов та штрафи, які загрожують рибалкам.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зміни в законодавстві щодо розрахунку збитків для водних біоресурсів, штрафи за незаконний вилов риби в Україні та правила любительського й спортивного рибальства.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайт Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України, постанова Кабінету міністрів №1042, Правила любительського і спортивного рибальства.
Що змінилося
Наприкінці вересня поточного року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1042, якою затвердив нові такси для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок:
- незаконного вилову
- знищення або пошкодження водних біоресурсів
- незаконного знищення чи погіршення середовища їхнього існування
Таке рішення має систематизувати підхід до розрахунку збитків за незаконний вилов риби.
Крім того, було скасовано методику розрахунку збитків для підприємців, яка містила складні формули з багатьма складовими (що не враховували розмір шкоди, заподіяний водним мешканцям).
Чинні штрафи
Відтепер збитки, завдані рибному господарству, розраховуватимуться за єдиним підходом - не розділяючи порушників на фізичних та юридичних осіб.
Штраф за незаконний вилов одного екземпляру:
- форелі - 7 225 грн
- сома - 5 117 грн
- сазана (коропа) - 3 706 грн
- товстолоба - 3 638 грн
- білого амура - 3 638 грн
- судака - 3 587 грн
- щуки - 3 468 грн
- окуня - 3 162 грн
- ляща - 1 649 грн
- білизни (жереха) - 1 649 грн
- лина - 1 598 грн
- головня - 1 598 грн
- чехоні - 1 581 грн
- рибця - 1 581 грн
- синця - 1 581 грн
- плітки (тарані) - 1 564 грн
Скріншот (фото: darg.gov.ua)
Норми на вилов
Ще у грудні 2022 року до правил любительського і спортивного рибальства було внесено низку змін.
Скріншот (darg.gov.ua)
Згідно з чинними нормами і правилами, рибалки можуть необмежено ловити, зокрема:
- атерину
- верховодку (уклейку)
- карликового американського сома
- ротань головешку
- сонячного окуня
- тюльку
- чебачка амурського
- рапанів
Раків дозволяється виловити не більше 30 штук, двостулкових молюсків - до п'яти кілограмів, а креветок - до кілограма.
Скріншот (darg.gov.ua)
Водночас на вилов інших видів риб існують обмеження:
- за вагою (до трьох кілограмів)
- за розміром (у сантиметрах)
Мінімально дозволені для вилову розміри риб - також чітко прописані.
Скріншот (darg.gov.ua)
Нагадаємо, раніше українським рибалкам повідомили про скасування важливої заборони.
Повідомлялося також, що через забруднення Південного Бугу миттєво загинуло 9 тонн червонокнижної риби.