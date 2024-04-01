Українцям заборонили рибалити на водоймах і в річках: що трапилось і кого це не обходить
З понеділка, 1 квітня, в Україні стартувала нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Отже, більшості українців не можна більше ловити рибу на водоймах і в річках.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм розповідає, чому людям заборонили рибалити і в які терміни, а також хто може ловити рибу попри заборону.
Чому українцям заборонили рибалити
За словами експертів, нерест - один із найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах.
"Для створення сприятливих умов проходження нересту з 1 квітня 2024 року на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів", - наголосили в Держрибагентстві.
Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання.
Водночас на водосховищах дати запровадження заборони дещо інші:
- на Дніпровському водосховищі заборона розпочнеться з 5 квітня
- на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському - 8 квітня
Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від:
- регіону України
- типу водойм
Детальніше з термінами заборони в окремих областях можна ознайомитися у наказах територіальних управлінь Держрибагентства.
Чи можна користуватися човнами
У цей же період - під час нересту - забороняється також пересування на водоймах:
- всіх транспортних засобів
- моторних суден (за винятком установлених суднових ходів)
Виключення становлять судна, що використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.
Допис Держрибагентства щодо нерестової заборони (скріншот: facebook.com/dargua)
Терміни нерестової заборони на Київщині
На Київщині нерестова заборона починає діяти з 1 квітня 2024 року й триватиме впродовж 70 діб.
Уточнюється, що заборона на вилов водних біоресурсів на водних об'єктах Київської області набуває чинності з різними датами - залежно від типу водойм:
- у річках та їх притоках - з 1 квітня по 20 травня
- на Київському та Канівському водосховищах - з 8 квітня по 16 червня
- у придатковій системі водойм - з 1 квітня по 30 червня
Хто може рибалити попри нерестову заборону
Згідно з офіційною інформацією, риболовля у цей період дозволяється:
- лише з берега за межами нерестовищ
- гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку
- спінінгом з однією штучною приманкою
"Потужний природний інстинкт нересту стає у риб головним, він приглушує рефлекси самозбереження. У цей час риба може стати легкою здобиччю для браконьєрів", - наголосив т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.
Він додав, що нині, в умовах війни, коли "російські окупанти і так повсюдно знищують життя наших рибних популяцій, дуже важливо надати рибі можливість спокійно віднереститися".
"Тому закликаю усіх відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", - підсумував посадовець.
Як каратимуть порушників
За недотримання вищезазначених вимог для громадян передбачені покарання:
- від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності
- відшкодування завданих рибному господарству збитків
"Тому не надто законослухняних рибалок застерігаємо від порушень, з огляду й на те, що у нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства у посиленому режимі здійснюють контроль на водоймах", - підсумували у прес-службі установи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові штрафи для українців, які люблять рибалити.
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