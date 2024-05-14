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Яку партнерку шукає новий "Холостяк" Олександр "Терен"

Кого шукає "Терен" на реаліті "Холостяк" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Ми вже встигли повідомити, що саме герой сучасності Олександр "Терен" став новим "Холостяком", але яку жінку, він бажає зустріти на реаліті - поки загадка, яку ми розкрили.

Детальніше про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз СТБ.

Яку жінку шукає Олександр "Терен" на шоу "Холостяк"

Олександр як ніхто інший знає, що завдяки щирій любові в серці можна подолати все. А “Холостяк” для нього - це шанс, зустріти свою людину, з якою хочеться спробувати створити сім’ю. 

"На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль, і вірю, що на телепроекті можна знайти кохання. Звісно, це також крута можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще", - каже Олександр.

Герой каже, що не шукає ідеал, йому важливо, щоб дівчина могла бути й легкою у спілкуванні, і самодостатньою.

Кого шукає "Терен" на "Холостяку" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві", - зізнається новий "Холостяк".

"І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору", - доповнює ”Терен”. 

Олександр "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

В чому особливість 13-го сезону "Холостяк"

Нагадаємо, що шоу "Холостяк" не виходило 2 роки через повномасштабну війну, і новий сезон - це спосіб показати толерантність нашого суспільства до ветеранів та ветеранок війни.

А також вперше в історії шоу Україна спочатку дізналась ім'я героя, і майбутні учасниці одразу бачать, за кого вони боротимуться з іншими. 

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