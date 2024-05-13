"Холостяк" повертається. Стало відоме ім'я романтичного героя 13 сезону

Найочікуваніше шоу "Холостяк" нарешті повертається на екрани, і вже відомо ім’я головного героя, за якого боротимуться українські жінки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новину СТБ в Instagram.

Що відомо про нового "Холостяка" Олександра Терена

Військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги "Історія впертого чоловіка" та учасник національної збірної Invictus Games. Олександр Будько, якого всі знають, як "Терен" став новим героєм романтичного шоу, і саме за його прихильність будуть змагатися сучасні українки.

"Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ "Холостяк". І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни - це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок - це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці", - пишуть на сторінці СТБ.

Олекандр Терен став новим "Холостяком" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Зараз військовому 28 років, і він за своє життя вже встиг досягти чимало. Але найбільше вражає той факт, що 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем заради того, аби захистити Україну від російських загарбників.

Хлопець встиг стати командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен", власне, так його і знає вся країна.

Він брав участь у жорстоких боях за Харківщину, де й досі щодня проліають ракети та бомби.

На його шляху стала втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація. Але жодна з цих подій не здатна зупинити Олександра досягати поставлених цілей. Він має безмежну любов до України та життя.

"З Олександром ми познайомилися ще минулого літа під час зйомки проєкту "Нескорені". Спочатку на знімальний майданчик зайшла його харизма, а потім уже і сам Сашко. Його впевненість, самоіронія, почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли - ось наш кандидат на нового Холостяка", - кажуть автори реаліті.

Олександр Терен новий "Холостяк" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Сашко став дуже популярним, і Україна дізналась про нього не лише завдяки військовим досягненням, а ще й завдяки інтернету, адже він є співавтором та ведучим популярного YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив".

Також "Терен" співавтор благодійних лімітованих колекцій прикрас та одягу, кошти з продажу яких спрямовано на потреби ЗСУ. А ще про Олександра було знято фільм “Перший ряд”.

Олекандр Терен став новим "Холостяком" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Коли можна буде дивитися 13 сезон шоу "Холостяк"

Це неймовірна новина, яка гріє серця мільйонів українців, адже романтичні побачення нарешті повернуться, але це буде абсолютно нова історія, адже, як пише СТБ, цієї осені разом із Холостяком буде формуватися національна культура, дружня до ветеранів та ветеранок.

Точна дата виходу нового сезону ще невідома, але це станеться вже незабаром.

Також, вперше в історії проекту ім’я Холостяка оголошується одночасно з початком кастингу. Також важливо зауважити, що ім'я героя оголошено у День його народження.