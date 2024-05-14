Какую партнершу ищет новый "Холостяк" Александр Терен

Какую женщину ищет Александр Терен на шоу "Холостяк"

Александр как никто другой знает, что благодаря искренней любви в сердце можно преодолеть все. А "Холостяк" для него - это шанс встретить своего человека, с которым хочется попытаться создать семью.

"На собственном опыте знаю, что чудес можно ждать отовсюду, и верю, что на телепроекте можно найти любовь. Конечно, это также крутая возможность транслировать много хороших и положительных идей, которые меняют нас к лучшему", - говорит Александр.

Герой говорит, что не ищет идеал, ему важно, чтобы девушка могла быть легкой в общении и самодостаточной.

Кого ищет Терен на "Холостяке" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Я не ищу идеал. Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться на любые темы. очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе", - признается новый "Холостяк".

"И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - дополняет Терен.

Александр "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

В чем особенность 13-го сезона "Холостяк"

Напомним, что шоу "Холостяк" не выходило 2 года из-за полномасштабной войны, и новый сезон - это способ показать толерантность нашего общества к ветеранам и ветераншам войны.

А также впервые в истории шоу Украина сначала узнала имя героя и будущие участницы сразу видят, за кого они будут бороться с другими.