Як склалася доля головних героїв шоу "Холостяк" (фото)

Нещодавно телеканал СТБ оголосив ім’я головного героя нового сезону шоу "Холостяк". Хто ним став - ви можете дізнатися у нашому матеріал і .

А поки РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати про чоловіків, які шукали своє кохання в минулих сезонах романтичного реаліті. Розповідаємо, як склалася їхня доля після проєкту.

Максим Чмерковський, 1 сезон

Хореограф Максим Чмерковський пробув лише місяць у стосунках із переможницею Олександрою Шульгіною. Нині він щасливий у шлюбі з латиноамериканською танцівницею Петою Маргатройд, яка йому народила трьох дітей - 7-річного Шая та 7-місячного Ріо.

Подружжя також чекає на третю дитину - через чотири місяці після других пологів кохана зірки знову завагітніла.

Макс Чмерковський з дружиною (фото: instagram.com/maksimc)

Френсіс Метью, 2 сезон

Протягом деякого часу нащадок царської династії Романових жив з переможницею романтичного реаліті другого сезону Оленою Рясновою. Однак, коли він прийняв рішення повернутися до Англії, їхні стосунки закінчилися.

Наразі про особисте життя Френсіса Метью нічого невідомо.

Френсіс Метью (скріншот з відео)

Андрій Іскорнєв, 3 сезон

Це був, мабуть, найскандальніший сезон. Під час проєкту учасниця Яна Станішевська завагітніла від Андрія, проте стався викидень.

У фіналі він обрав Аню Козир, але незабаром почав стосунки з іншою учасницею, Іриною Скориковою. Пара зустрічалася рік на відстані, а згодом вирішила розійтися.

Наразі 38-річний пластичний хірург переїхав у Беверлі Гіллз, штат Каліфорнія, і поки живе там один, без другої половинки.

Андрій Іскорнєв (фото: instagram.com/andrey_iskornev)

Костянтин Євтушенко, 4 сезон

Цей учасник "Холостяка" встановив рекорд за кількістю поцілунків, яких було аж нуль. Він єдиний з усіх учасників, хто не поцілував жодної дівчини.

Річ у тім, що, обравши на фіналі Анну Селюкову, він не планував будувати з нею стосунки, оскільки в нього вже була наречена за межами шоу, а брав участь він у ньому лише з цікавості.

Тож нині Євтушенко разом зі своєю обраницею, олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською, виховують трьох дітей: двох синів і одну доньку. Пара у шлюбі з 2014 року.

Костянтин Євтушенко з родиною (фото: instagram.com/yevtushenko_c)

Сергій Мельник, 5 сезон

Головний герой п'ятого сезону "Холостяк" також зміг знайти своє кохання, але до укладення свого першого закордонного контракту.

Футболіст Мельник обрав Марину Кіщук. З нею він зустрічався пів року, перш ніж поїхав будувати кар'єру.

Зараз 35-річний Сергій залишається самотнім, хоча на шоу "Танці з зірками" ледь не закохався в Анну Різатдінову, проте їхні стосунки залишилися на рівні дружби.

Сергій Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Іраклі Макацарія, 6 сезон

Палкий грузинський шоумен у шостому сезону підкорив серця всієї країни, а не тільки учасниць шоу. Іраклі обрав у фіналі Олену Лесик, з якою зустрічався 9 місяців, але через своє небажання одружуватися, пара розійшлася.

Зараз Макацарія абсолютно щасливий зі своєю обраницею Лізою Чічуа, якій навесні 2023 року зробив пропозицію, а вже влітку у пари народився син, якого назвали Георгій.

Іраклі Макацарія з родиною (фото: instagram.com/maqatsa)

Дмитро Черкасов, 7 сезон

Сьомий "Холостяк", плавець Дмитро Черкасов, у шоу зробив вибір на користь Ліди Немченко, проте їхні стосунки не тривали довго.

У 2017 році спортсмен познайомився з нинішньою дружиною Олександрою, від якої має сина Марка. У шлюбі подружжя вже чотири роки.

Дмитро Черкасов з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_)

Рожден Анусі, 8 сезон

Співак Рожден Анусі у восьмому сезоні обрав Іванну Гончарук, проте разом пара була недовго.

Як зараз живе і що в особистому житті у виконавця - невідомо. Про війну він також мовчить.

Рожден Анусі (скріншот з відео)

Нікіта Добринін, 9 сезон

Єдиний герой "Холостяка", чиї стосунки досягли стадії народження дитини та вінчання, - телеведучий Нікіта Добринін.

Після завершення шоу він та переможниця реаліті Даша Квіткова одружилися, а через рік у подружжя народився син Лев.

Однак на початку 2023 року знаменитості прийняли рішення розлучитися і вже 19 червня офіційно розірвали свій союз.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Макс Михайлюк, 10 сезон

У пілота також все склалося в особистому, але вибір на фіналі шоу тут ні до чого.

Макс обрав Дашу Ульянову, проте їхні стосунки швидко закінчилися, і дівчина сама вирішила завершити їх.

Але зараз Михайлюк одружений з українською моделлю Дашею Хлистун. Разом вони виховують маленьку доньку Аріану, а також сина Димітрія, який з'явився на світ 6 лютого цього року.

Макс Михайлюк з дружиною і сином (фото: instagram.com/flymax305)

Михайло Заливако, 11 сезон

Харківський бізнесмен Михайло Заливако зробив у фіналі 10-го сезону шоу вибір на користь Анни Богдан, з якою вони підтримували гармонійні та міцні стосунки майже рік.

Однак до весілля справа не дійшла, і під час війни пара прийняла рішення розійтися.

Подейкували, що пізніше підприємець закрутив роман з Дашею Квітковою. Однак блогерка запевнила: між ними немає романтичних стосунків, лише дружба.

Михайло Заливако і Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Алекс Топольський, 12 сезон

У фіналі 12-го сезону шоу "Холостяк" бізнесмен Алекс Топольський обрав 24-річну фотомодель Катерину Лозовицьку із Києва і подарував їй обручку.

Пара намагалась побудувати стосунки поза проєктом. Вони мали зустрічі й побачення, на яких були змушені ховатися від публіки.

Та їхні стосунки тривали недовго. Ще до повномасштабного вторгнення вони розійшлися.

Алекс Топольський (фото: instagram.com/alex_topolsky)