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Як склалася доля головних героїв шоу "Холостяк" (фото)

Понеділок 13 травня 2024 20:11
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Як склалася доля головних героїв шоу "Холостяк" (фото) Як склалася доля головних героїв "Холостяка" (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно телеканал СТБ оголосив ім’я головного героя нового сезону шоу "Холостяк". Хто ним став - ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

А поки РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати про чоловіків, які шукали своє кохання в минулих сезонах романтичного реаліті. Розповідаємо, як склалася їхня доля після проєкту.

Максим Чмерковський, 1 сезон

Хореограф Максим Чмерковський пробув лише місяць у стосунках із переможницею Олександрою Шульгіною. Нині він щасливий у шлюбі з латиноамериканською танцівницею Петою Маргатройд, яка йому народила трьох дітей - 7-річного Шая та 7-місячного Ріо.

Подружжя також чекає на третю дитину - через чотири місяці після других пологів кохана зірки знову завагітніла.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Макс Чмерковський з дружиною (фото: instagram.com/maksimc)

Френсіс Метью, 2 сезон

Протягом деякого часу нащадок царської династії Романових жив з переможницею романтичного реаліті другого сезону Оленою Рясновою. Однак, коли він прийняв рішення повернутися до Англії, їхні стосунки закінчилися.

Наразі про особисте життя Френсіса Метью нічого невідомо.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Френсіс Метью (скріншот з відео)

Андрій Іскорнєв, 3 сезон

Це був, мабуть, найскандальніший сезон. Під час проєкту учасниця Яна Станішевська завагітніла від Андрія, проте стався викидень.

У фіналі він обрав Аню Козир, але незабаром почав стосунки з іншою учасницею, Іриною Скориковою. Пара зустрічалася рік на відстані, а згодом вирішила розійтися.

Наразі 38-річний пластичний хірург переїхав у Беверлі Гіллз, штат Каліфорнія, і поки живе там один, без другої половинки.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Андрій Іскорнєв (фото: instagram.com/andrey_iskornev)

Костянтин Євтушенко, 4 сезон

Цей учасник "Холостяка" встановив рекорд за кількістю поцілунків, яких було аж нуль. Він єдиний з усіх учасників, хто не поцілував жодної дівчини.

Річ у тім, що, обравши на фіналі Анну Селюкову, він не планував будувати з нею стосунки, оскільки в нього вже була наречена за межами шоу, а брав участь він у ньому лише з цікавості.

Тож нині Євтушенко разом зі своєю обраницею, олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською, виховують трьох дітей: двох синів і одну доньку. Пара у шлюбі з 2014 року.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Костянтин Євтушенко з родиною (фото: instagram.com/yevtushenko_c)

Сергій Мельник, 5 сезон

Головний герой п'ятого сезону "Холостяк" також зміг знайти своє кохання, але до укладення свого першого закордонного контракту.

Футболіст Мельник обрав Марину Кіщук. З нею він зустрічався пів року, перш ніж поїхав будувати кар'єру.

Зараз 35-річний Сергій залишається самотнім, хоча на шоу "Танці з зірками" ледь не закохався в Анну Різатдінову, проте їхні стосунки залишилися на рівні дружби.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Сергій Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Іраклі Макацарія, 6 сезон

Палкий грузинський шоумен у шостому сезону підкорив серця всієї країни, а не тільки учасниць шоу. Іраклі обрав у фіналі Олену Лесик, з якою зустрічався 9 місяців, але через своє небажання одружуватися, пара розійшлася.

Зараз Макацарія абсолютно щасливий зі своєю обраницею Лізою Чічуа, якій навесні 2023 року зробив пропозицію, а вже влітку у пари народився син, якого назвали Георгій.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Іраклі Макацарія з родиною (фото: instagram.com/maqatsa)

Дмитро Черкасов, 7 сезон

Сьомий "Холостяк", плавець Дмитро Черкасов, у шоу зробив вибір на користь Ліди Немченко, проте їхні стосунки не тривали довго.

У 2017 році спортсмен познайомився з нинішньою дружиною Олександрою, від якої має сина Марка. У шлюбі подружжя вже чотири роки.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Дмитро Черкасов з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_)

Рожден Анусі, 8 сезон

Співак Рожден Анусі у восьмому сезоні обрав Іванну Гончарук, проте разом пара була недовго.

Як зараз живе і що в особистому житті у виконавця - невідомо. Про війну він також мовчить.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Рожден Анусі (скріншот з відео)

Нікіта Добринін, 9 сезон

Єдиний герой "Холостяка", чиї стосунки досягли стадії народження дитини та вінчання, - телеведучий Нікіта Добринін.

Після завершення шоу він та переможниця реаліті Даша Квіткова одружилися, а через рік у подружжя народився син Лев.

Однак на початку 2023 року знаменитості прийняли рішення розлучитися і вже 19 червня офіційно розірвали свій союз.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Макс Михайлюк, 10 сезон

У пілота також все склалося в особистому, але вибір на фіналі шоу тут ні до чого.

Макс обрав Дашу Ульянову, проте їхні стосунки швидко закінчилися, і дівчина сама вирішила завершити їх.

Але зараз Михайлюк одружений з українською моделлю Дашею Хлистун. Разом вони виховують маленьку доньку Аріану, а також сина Димітрія, який з'явився на світ 6 лютого цього року.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Макс Михайлюк з дружиною і сином (фото: instagram.com/flymax305)

Михайло Заливако, 11 сезон

Харківський бізнесмен Михайло Заливако зробив у фіналі 10-го сезону шоу вибір на користь Анни Богдан, з якою вони підтримували гармонійні та міцні стосунки майже рік.

Однак до весілля справа не дійшла, і під час війни пара прийняла рішення розійтися.

Подейкували, що пізніше підприємець закрутив роман з Дашею Квітковою. Однак блогерка запевнила: між ними немає романтичних стосунків, лише дружба.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Михайло Заливако і Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Алекс Топольський, 12 сезон

У фіналі 12-го сезону шоу "Холостяк" бізнесмен Алекс Топольський обрав 24-річну фотомодель Катерину Лозовицьку із Києва і подарував їй обручку.

Пара намагалась побудувати стосунки поза проєктом. Вони мали зустрічі й побачення, на яких були змушені ховатися від публіки.

Та їхні стосунки тривали недовго. Ще до повномасштабного вторгнення вони розійшлися.

Як склалася доля головних героїв шоу &quot;Холостяк&quot; (фото)

Алекс Топольський (фото: instagram.com/alex_topolsky)

Раніше ми розповідали, що зірка "Холостяка" прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів.

Також ми писали про 5 українських зірок, які вийшли заміж за іноземців.

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