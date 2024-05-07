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Зірка "Холостяка" прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)

Вівторок 07 травня 2024 16:41
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Зірка "Холостяка" прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото) Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця реаліті "Холостяк-12", акторка Вікторія Варлей, яка у січні вперше стала мамою, прикрасила обкладинку травневого випуску українського журналу Playboy.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Вікторія Варлей позувала для Playboy

Гарячими світлинами зіркова матуся поділилася у своїх соцмережах.

З її слів, у неї є традиція раз на рік з’являтися на обкладинці чоловічого журналу.

"Цього разу не повністю роздітая, адже я ж мать", - написала вона під публікацією.

Зірка &quot;Холостяка&quot; прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)

Зірка &quot;Холостяка&quot; прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)Зірка &quot;Холостяка&quot; прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Реакція фанів

Прихильники Вікторії засипали її компліментами, і попросили розкрити секрет, як у неї виходить так розкішно виглядати через 4 місяці після пологів.

Зірка &quot;Холостяка&quot; прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)Зірка &quot;Холостяка&quot; прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)Зірка &quot;Холостяка&quot; прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)Зірка &quot;Холостяка&quot; прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

  • Вікторія, розкажіть секрет - як тільки народити і так бомбезно виглядати!
  • Боже, Вікторія, ви неймовірна
  • Яке тіло, а погляд
  • Це просто пожежа
  • Неймовірно крута молода матуся

Нагадаємо, Вікторія Варлей вперше стала мамою 1 січня цього року в США. У неї народилася дівчинка, яку назвали Мішель.

Батько малечі - чоловік, на ім'я Петро. Він живе та працює в Нью-Йорку вже довгий час.

У 2022 році коханий зробив акторці пропозицію руки та серця, а через рік вони одружилися.

Нещодавно Варлей зі штучними грудьми сказала, чи має проблеми з ГВ після народження дитини

Також вона розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки.

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