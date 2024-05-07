Зірка "Холостяка" прикрасила обкладинку Playboy через 4 місяці після пологів (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Вікторія Варлей позувала для Playboy

Гарячими світлинами зіркова матуся поділилася у своїх соцмережах.

З її слів, у неї є традиція раз на рік з’являтися на обкладинці чоловічого журналу.

"Цього разу не повністю роздітая, адже я ж мать", - написала вона під публікацією.

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Реакція фанів

Прихильники Вікторії засипали її компліментами, і попросили розкрити секрет, як у неї виходить так розкішно виглядати через 4 місяці після пологів.

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Вікторія, розкажіть секрет - як тільки народити і так бомбезно виглядати!

Боже, Вікторія, ви неймовірна

Яке тіло, а погляд

Це просто пожежа

Неймовірно крута молода матуся

Нагадаємо, Вікторія Варлей вперше стала мамою 1 січня цього року в США. У неї народилася дівчинка, яку назвали Мішель.

Батько малечі - чоловік, на ім'я Петро. Він живе та працює в Нью-Йорку вже довгий час.

У 2022 році коханий зробив акторці пропозицію руки та серця, а через рік вони одружилися.