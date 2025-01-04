Яку куртку вважають наймоднішою у 2025 році: дружина Віктора Павліка обирає тренди

Стьобані куртки - це поєднання елегантності та практичності. Вони вирізняються своїм характерними декоративними швами, які створюють цікавий візуальний ефект і надають образу структурності.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки, підприємниці та дружини популярного українського співака Віктора Павліка Катерини Репяхової розповідає, як носити стьобану куртку взимку 2025 року.

Так, днями вона показала, як прогулялася зі своїм чоловіком на ВДНГ і відвідала одну з новорічних локацій Києва "Зимова Країна". Для прогулянки вона обрала образ зі стьобаною курткою у найтрендовішому відтінку - бургунді або, як його ще називають, винний або бордо.

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Блогерка віддала перевагу короткій куртці без капюшона. Щоб не замерзнути на вулиці, вона підібрала стильну шапку в тон до куртки.

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Також вона одягла чорні шкіряні штани прямого крою. Зазначимо, що, якщо в таких штанах є утеплювач, носити їх можна без колготок і термобілизни навіть у найморозніші дні.

Завершували образ дружини Віктора Павліка сумка крос-боді чорного кольору і грубі черевики на плоскому ходу.

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Чому стьобана куртка залишається в трендах 2025

Елегантність і зручність

Цей фасон куртки полюбився багатьом модницям ще у 2023 році й досі залишається актуальним завдяки своїй практичності.

Такий верхній одяг шиють з багаторазово прострочених натуральних або синтетичних матеріалів. Під час виготовлення курток завжди простьобуються щонайменше два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач. Таким чином вона зігріє і забезпечить комфорт навіть у прохолодну погоду.

Найчастіше стьобану куртку поєднують із джинсами або лосинами, светрами та гольфами-водолазками. Доповнити такий образ можна зручним взуттям - кросівками або грубими черевиками на масивній підошві та зі шнурівкою.

Функціональність і захист від холоду

Ці куртки відмінно захищають від холоду, адже стьобана тканина створює повітряні кишені, які забезпечують теплоізоляцію. У 2025 році їх використовуватимуть не тільки для повсякденних прогулянок, а й для активних вуличних заходів, де важливий комфорт і захист від негоди.

Універсальність і адаптивність

Стьобана куртка ідеально вписується в різні стилі. Вона підходить як для створення спортивного образу, так і для вуличного стилю або навіть для більш стриманих і ділових комплектів. У 2025 році стьобані куртки можна побачити в найрізноманітніших комбінаціях:

з джинсами та кросівками для повсякденного образу

зі штанами або спідницею для більш елегантних і офісних аутфітів

у поєднанні з сукнею для створення контрасту.

Стьобана куртка - тренд 2025 року (колаж: РБК-Україна)