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Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025

Четвер 26 грудня 2024 07:14
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Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025 Теплі образи на зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У зимовому гардеробі кожної дівчини має бути декілька варіантів образів, які можна носити залежно від настрою, погодних умов і обраних луків. Це стосується як верхнього одягу, так і штанів, светрів, спідниць і суконь.

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило добірку трендових зимових образів, в яких ви будете виділятися з сірої маси.

Вовняне пальто + джинси

Пригляньте довге або середньої довжини коричневе вовняне пальто класичного крою, а також прямі або широкі джинси світло-синього відтінку. Доповніть їх замшевими черевиками шоколадно-коричневого відтінку і теплою кепкою. Завершать лук сумка через плече в нейтральних тонах, стильні рукавички і шарф у сірих або бежевих відтінках.

Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025

Образ з довгим пальто (фото: instagram.com/nlmarilyn)

В'язаний джемпер + в'язана спідниця

Якщо ви полюбляєте мінімалізм, придивіться на зимовий сезон образ, що складається з трикотажного або в'язаного светра і спідниці такого ж відтінку. Джемпер може бути з високим коміром або горлом (наприклад, "трико" або "коси"), нейтрального кольору - сірого, бежевого або молочного. Доповніть лук ботильйонами або чоботами-"козаками".

Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025

Теплий костюм (фото: instagram.com/dinahansen)

Коротка дублянка + вельветові штани

Коротка дублянка класичного крою, може бути карамельного, коричневого або чорного кольору. Підберіть дублянку з мінімалістичними деталями, наприклад, без яскравих прикрас, щоб зберегти елегантність або ж з хутром контрастного кольору. Доповніть її темно-коричневими вельветовими штанами та взуттям на масивній підошві. Завершить лук невелика сумка.

Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025

Коротка дублянка (фото: instagram.com/maryljean)

Шкіряна куртка + спідниця міді

На зиму можна вибрати класичну чорну куртку або куртку з утепленою підкладкою, можливо, з хутряним коміром або вставками. Доповнити її можна теплим светром, спідницею А-силуету і щільними колготками. Завершать лук утеплені кеди й містка сумка-шопер незвичної форми.

Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025

Шкіряна куртка і спідниця А-силуету (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Пальто з шарфом + світло-блакитні джинси

Придивіться довге пальто в класичному або oversized стилі. Гарно виглядає пальто нейтральних відтінків, таких як чорний, сірий, темно-синій або бежевий. Також - великий і довгий шарф із вовни або кашеміру, який можна зав'язати навколо шиї або накинути вільно. Такий шарф стане не тільки теплим акцентом, а й модним аксесуаром. Доповнять образ світлі джинси та взуття у найбільш трендовому відтінку сезону - бургунді.

Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025

Пальто з шарфом (фото: instagram.com/_loissterling)

Раніше Надя Дорофєєва показала, як виглядає наймодніше взуття на зиму-2025.

Також ми розповіли, у чому виблискувати на Різдво і Новий рік.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: MARILYN, Dina Hansen, Mary, Danielle Oreoluwa Jinadu, LOIS STERLING.

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