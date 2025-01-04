Какую куртку считают самой модной в 2025 году: жена Виктора Павлика выбирает тренды

Стеганые куртки - это сочетание элегантности и практичности. Они отличаются своим характерными декоративными швами, которые создают интересный визуальный эффект и придает образу структурности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши, предпринимательницы и жены популярного украинского певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой рассказывает, как носить стеганую куртку зимой 2025 года.

Так, на днях она показала, как прогулялась со своим мужем на ВДНГ и посетила одну из новогодних локаций Киева "Зимова Країна". Для прогулки она выбрала образ со стеганой курткой самого трендового оттенка - бургунди или, как его еще называют, винный или бордо.

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Блогерша отдала предпочтение короткой куртке без капюшона. Чтобы не замерзнуть на улице, она подобрала стильную шапку в тон к куртке.

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Также она надела черные кожаные штаны прямого кроя. Отметим, что, если в таких брюках есть утеплитель, носить их можно без колготок и термобелья даже в самые морозные дни.

Завершали образ супруги Виктора Павлика сумка кросс-боди черного цвета и грубые ботинки на плоском ходу.

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Почему стеганая куртка остается в трендах 2025

Элегантность и удобство

Этот фасон куртки полюбился многим модницам еще в 2023 году и до сих пор остается актуальным благодаря своей практичности.

Такую верхнюю одежду шьют из многократно простроченных натуральных или синтетических материалов. При изготовлении курток всегда простегиваются как минимум два слоя ткани, но обычно между ними есть еще и третий слой - это наполнитель или утеплитель. Таким образом она согреет и обеспечит комфорт даже в прохладную погоду.

Чаще всего стеганую куртку сочетают с джинсами или лосинами, свитерами и гольфами-водолазками. Дополнить такой образ можно удобной обувью - кроссовками или грубыми ботинками на массивной подошве и со шнуровкой.

Функциональность и защита от холода

Эти куртки отлично защищают от холода, ведь стеганая ткань создает воздушные карманы, которые обеспечивают теплоизоляцию. В 2025 году они будут использоваться не только для повседневных прогулок, но и для активных уличных мероприятий, где важен комфорт и защита от непогоды.

Универсальность и адаптивность

Стеганая куртка идеально вписывается в различные стили. Она подходит как для создания спортивного образа, так и для уличного стиля или даже для более сдержанных и деловых комплектов. В 2025 году стеганые куртки можно увидеть в самых разных комбинациях:

с джинсами и кроссовками для повседневного образа

с брюками или юбкой для более элегантных и офисных аутфитов

в сочетании с платьем для создания контраста.

Стеганая куртка - тренд 2025 года (коллаж: РБК-Украина)