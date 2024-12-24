Надя Дорофєєва показала, як виглядає наймодніше взуття на зиму-2025

Байкерські чоботи - це стильне і практичне взуття, яке може стати основою образу для холодних місяців. Носити їх можна як із теплими легінсами або лосинами з натуральної або штучної шкіри, так і зі спідницями.

Як і багато українських інфлюенсерів і знаменитостей, артистка має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram знімками як у повсякденних і стрітстайл-луках, так і образами зі зйомок і різних заходів.

Цього разу вона обрала образ з байкерськими чобітьми.

Свій лук вона доповнила білим лонгслівом, короткою спідницею і замшевою курткою. Завершували образ чоботи з масивним носком і заклепками збоку.

Надя Дорофєєва в байкерських чоботях (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що байкерські або, як їх ще називають, мотоциклетні чоботи, - вид взуття, схожий на спеціальне взуття для їзди на мотоциклі, - як правило, воно вирізняється жорсткою конструкцією та особливим дизайном.

Це черевики або чоботи, виготовлені з товстої шкіри, з прямим силуетом носка і рівними підборами, висота їх у середньому сягає середини гомілки, часто прикрашені пряжками й заклепками.

Співачка показала наймодніше взуття на зиму-2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

З чим ще носити взимку байкерські чоботи

Джинси або штани з відворотами

Укорочені або підвернуті джинси ідеально пасують до зимових байкерських чобіт. Залишаючи трохи простору між взуттям і штанами, ви підкреслюєте їхній стиль.

Вузькі джинси

Якщо віддаєте перевагу класичному стилю, поєднуйте чоботи з прямими або обтислими джинсами. Це підкреслить силует і зробить акцент на взутті.

Шкіряні штани

Байкерські чоботи виглядають особливо стильно в поєднанні зі шкіряними штанами. Це додасть зухвалості та впевненості в образ.

Сукні

Чоботи можна носити з міні- або мідісукнями, особливо в холодну пору року, якщо ви хочете створити контраст між м'якою тканиною сукні та жорсткою текстурою чобіт.

Спідниця в довжині міді або шкіряна спідниця

У поєднанні з байкерськими чобітьми такі спідниці матимуть елегантний і стильний вигляд. Важливо, щоб довжина спідниці не була занадто довгою, щоб взуття залишалося на виду.

Теплий светр

До мініспідниці або сукні можна додати об'ємний светр - він не тільки додасть тепла, а й створить цікавий контраст із жіночним силуетом.

Короткі пуховики або куртки

Байкерські чоботи відмінно виглядають з короткими зимовими куртками або пуховиками. Вибирайте верхній одяг з чіткими лініями або мінімалістичними деталями, щоб не перевантажити образ.

Шкіряна куртка

Байкерські чоботи та шкіряна куртка - це класичне поєднання. Обирайте куртки з яскравими металевими деталями або блискавками, щоб підкреслити рок-стиль.

Пальто в стилі мілітарі

Стиль мілітарі чудово поєднується з байкерським взуттям. Суворі лінії та металізовані елементи в одязі створять завершений образ.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)