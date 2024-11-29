Ліза з "Холостяка", якій Терен не дав троянду: Не очікувала, що Олександр почне цілуватися з дівчатами так швидко

Єлизавета Луцюк, героїня 13 сезону романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ, залишила проект у четвертому випуску . Рішення Олександра Терена, який не дав їй троянду, багатьох здивувало.

В інтерв'ю для РБК-Україна (проект Styler) Луцюк розповіла, чи подобався їй Терен, чи погодилася б вона дати йому другий шанс та що думає про поведінку деяких учасниць реаліті.

– Після першої зустрічі з Тереном - що ви відчували? Він був таким, яким ви його собі уявляли?

– Перед тим, як познайомитись з Олександром, я не намагалася його якось уявляти чи щось додумувати. Це було перше знайомство, і мені дуже хотілося отримати тільки позитивні та щирі враження. І так сталося! Після нашої зустрічі я була неймовірно щаслива, легка, мої емоції просто зашкалювали. Він мені дійсно дуже сподобався.

– Ви говорили, що мріяли про Олександра. Було боляче з ним прощатися?

– Так, я відчула біль, адже він мені справді дуже подобався, і я бачила перспективу у наших відносинах. Але це був його вибір, я його поважаю. Він прийшов на проект знайти своє кохання, і це нормально - коли почуття не взаємні. У таких випадках залишається тільки прийняти цей факт і рухатися далі.

– Чи хотіли б ви залишитися на проекті, якби була така можливість?

– Звісно, я хотіла б залишитися на проєкті. Для мене було дуже цікаво розвивати нашу історію з Олександром.

Ліза з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Ви ділилися кадрами з будинку, де жили з іншими учасницями. Опишіть свій звичайний день на реаліті.

– Мій звичайний день починався о шостій ранку. Спочатку я робила свої ранкові ритуали, потім готувала сніданок, пила каву і йшла на зйомки. Ми чекали виходу в кадр, потім заходили і дізнавалися, хто йде на побачення, а хто ні. Далі йшло інтерв'ю. Вони зазвичай тривали довго, бо було багато дівчат. Після інтерв'ю я намагалася трохи поїсти. А ввечері після зйомок ми відпочивали.

– А що ви робили поза камерами, коли не проходили зйомки?

Поза камерами ми з дівчатами часто спілкувалися, пили каву, малювали або писали у своїх блокнотах. У мене було два блокноти: один, який мені подарував Олександр, де я записувала нашу історію, і інший - особистий, де я писала свої думки та хвилювання щодо проекту. Це стало дуже корисною звичкою, адже я продовжувала записувати свої думки навіть після реаліті. Це допомагало мені справлятися з психологічними питаннями в житті.

– У вас був суворий графік? Можливо, були якісь правила?

– Наш графік не був суворим для мене, бо я працюю моделлю і звикла постійно перебувати на зйомках. Але не вистачало дрібних речей, як-от книг чи музики, щоб трішки відволіктися. Найскладніше мені було під час церемоній - вони були дуже хвилюючими, а потім ще й інтерв'ю, які знімали вночі.

– Вам було важко жити поруч з іншими дівчатами, адже всі ви - конкурентки?

– Мені не було важко жити з іншими дівчатами, адже я працюю моделлю і звикла до того, що доводиться жити в одному приміщенні з багатьма людьми. Всі ми були конкурентками, і для мене це не було чимось новим. Я змогла адаптуватися до таких умов.

Учасниця "Холостяка" розповіла про Терена (фото: СТБ)

– На побаченні з Тереном, коли ви та Аліна Пухальська грали в гольф, вам було комфортно "ділити" його увагу?

– Чесно кажучи, мені було не дуже комфортно ділити увагу з іншою дівчиною, тому що я звикла до того, щоб вся увага була на мені. Але я змирилася з цим, адже це були правила гри, і я прийняла їх.

– Ви ревнували, коли інші учасниці йшли на побачення з Тереном?

– Звісно, я відчувала ревнощі, адже важко не ревнувати, коли тобі подобається чоловік, і він йде на побачення з іншими дівчатами.

– А як щодо його поцілунків? Ви легко переносили мить, коли дізнавалися або підозрювали, що між Олександром та іншими дівчатами вже могла промайнути іскра?

– Коли я дізналася про поцілунки, мені стало дуже неприємно і боляче, тому що я не очікувала, що Олександр почне цілуватися з іншими дівчатами так швидко. Я думала, що це може статися на п'ятому чи шостому тижні, з тією дівчиною, яка йому сподобається найбільше. Це був шок, але з часом, коли ти починаєш аналізувати ситуацію, розумієш, що ти прийшла на проект про побудову стосунків. Спочатку було дуже важко, але згодом я змогла побачити ситуацію з холодним розумом.

– Чи отримували ви критику або хейт у соцмережах?

– До певного моменту я не отримувала хейту, але коли інформація була неправильно донесена, почали з'являтися негативні коментарі. Я спокійно ставлюсь до цього і намагаюся справлятися з критикою. Скоро я дам відповідь тим, хто зачепив мене, і поясню свою позицію.

Ліза з "Холостяка" та Терен (фото: СТБ)

– Як ви живете після проекту? Чим займаєтеся?

– Я продовжую жити щасливо, займаюся тим, чим займалася раніше, і пробую нові напрямки. Дуже скоро я зможу оголосити новий проект, над яким зараз працюю. Триматиму інтригу!

– Який він - чоловік вашої мрії?

– Чоловік моєї мрії - це розумний, гарний, симпатичний, як я кажу, просто хороша людина. Я хочу, щоб він розумів мене, щоб ми мали справжній емоційний зв'язок, підтримку, повагу і палке кохання. Я впевнена, що одразу відчую, коли це буде мій чоловік.

– Чи не шкодуєте ви про те, що пішли на шоу?

– Ні, я не шкодую. Я дуже вдячна за цей досвід, Олександру, дівчатам, з якими ми жили в одному будинку. Мені дуже важливо було спробувати створити щось з ним, навіть якщо це не тривало довго. Це був дуже цінний досвід.

– Чи дали б ви Терену другий шанс, якби він про це попросив?

– Олександр вже зробив свій вибір, тому ні, я б не дала йому другого шансу.

– Чи були ви розчаровані поведінкою Ксенії на побаченні та тим, що вона казала на камеру?

– Ні, я не була розчарована, бо розуміла, в яких умовах ми знаходилися, і що ми всі конкурентки. Це було абсолютно нормальне ставлення до конкурентки. Можливо, в деяких моментах було неприємно це чути, але я сприймала це як частину процесу.

Терен та Ліза (фото: СТБ)

– Після цього ви підтримуєте з нею стосунки?

Так, ми підтримуємо стосунки. Досі спілкуємося, товаришуємо, дружимо. Все, що було на проекті, залишається там, а поза його межами ми маємо нормальне спілкування.

– Взагалі, ви вірите у те, що учасниці проекту можуть ставати подружками?

– Раніше я не вірила, що учасниці проєкту можуть ставати подругами. Але коли ти проводиш з людиною 24/7, спиш в одному ліжку, постійно спілкуєшся, то за певних умов, якщо ви відкриті одна до одної, можна стати ближчими. Адже ви дійсно проводите багато часу разом, і в таких умовах, коли немає інших розваг чи занять, окрім як спілкуватися, це абсолютно природно. Я не вірила, але це так і сталося.

– Чи сказали б ви дівчатам, якби у вас був поцілунок з Тереном? Як ми побачили у четвертому випуску, учасниці недарма приховували це від інших, адже все закінчилося скандалом.

– Якби у мене був поцілунок з Олександром, я одразу б сказала, тому що, на мою думку, немає сенсу це приховувати. Рано чи пізно це все одно стане відомо, тож краще не тягнути і бути відвертими з самого початку.

– На чиєму ви були боці, коли Ксенія та Вікторія сварилися й обмінювалися докорами?

– В обидвох дівчат було багато емоцій, і мені здається, що не зовсім коректно ставати на чиюсь сторону. Кожна з них була права з певного боку, тому я не можу сказати, що підтримувала когось конкретно. Це були складні моменти, і я намагалася дивитися на ситуацію з нейтральної точки зору.