В Крыму высохло большое пресное озеро: на дне растут деревья

В Крыму пересохло озеро Генеральское (фото: instagram.com/instadron_crimea)

В оккупированном Крыму между Феодосией и Керчью раньше было большое озеро Генеральское с пресной водой, которое еще называют "песчанкой". Сейчас на его месте нет и следов от воды, а на дне растут деревья.

Несколько лет назад это озеро было полным. Об этом говорится в Instagram-аккаунте InstadronCrimea, в котором также опубликовали плачевные фотографии высохшего озера.

В Крыму пересохло озеро Генеральское (фото: instagram.com/instadron_crimea)

Данное озеро было естественным, а не искусственным. В окрестностях располагается несколько садовых кооперативов. При этом в объявлениях 2014-15 годов, которые сохранились в интернете, многие хвастались тем, что в 2 минутах от них находится большое пресное озеро.

В Крыму пересохло озеро Генеральское (фото: instagram.com/instadron_crimea)

"Сейчас в объявлениях это уже не пишут... Очень надеюсь, что дожди, которые идут несколько дней по Крыму, хоть как-то помогут решить проблему пресной воды в Крыму", - написал автор поста.

В Крыму пересохло озеро Генеральское (фото: instagram.com/instadron_crimea)

Пользователи сети также прокомментировали это.

Очень интересно, по какой причине пересохло это озеро;

Думаю, что засуха в Крыму и истощение подземных источников;

Краснодарское водохранилище тоже на нуле;

А откуда Израиль берет воду - там же вообще пустыня? Почему бы не воспользоваться этим опытом?

Напомним, в Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой.

Ранее в Крыму высохло Симферопольское водохранилище.