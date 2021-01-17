В Крыму высохло большое пресное озеро: на дне растут деревья

В оккупированном Крыму между Феодосией и Керчью раньше было большое озеро Генеральское с пресной водой, которое еще называют "песчанкой". Сейчас на его месте нет и следов от воды, а на дне растут деревья.
Несколько лет назад это озеро было полным. Об этом говорится в Instagram-аккаунте InstadronCrimea, в котором также опубликовали плачевные фотографии высохшего озера.
В Крыму пересохло озеро Генеральское (фото: instagram.com/instadron_crimea)
Данное озеро было естественным, а не искусственным. В окрестностях располагается несколько садовых кооперативов. При этом в объявлениях 2014-15 годов, которые сохранились в интернете, многие хвастались тем, что в 2 минутах от них находится большое пресное озеро.
В Крыму пересохло озеро Генеральское (фото: instagram.com/instadron_crimea)
"Сейчас в объявлениях это уже не пишут... Очень надеюсь, что дожди, которые идут несколько дней по Крыму, хоть как-то помогут решить проблему пресной воды в Крыму", - написал автор поста.
В Крыму пересохло озеро Генеральское (фото: instagram.com/instadron_crimea)
Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, в Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой.
Ранее в Крыму высохло Симферопольское водохранилище.
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