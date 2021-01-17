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У Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дерева

Крим, Неділя 17 січня 2021 17:48
У Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дерева
У Криму пересохло озеро Генеральське (фото: instagram.com/instadron_crimea)
Автор: Роман Мирончук

В окупованому Криму між Феодосією і Керчю раніше було велике озеро Генеральське з прісною водою, яке ще називають "піщанкою". Зараз на його місці немає і слідів від води, а на дні ростуть дерева.

Кілька років тому це озеро було повним. Про це йдеться в Instagram-акаунті InstadronCrimea, в якому також опублікували плачевні фотографії висохлого озера.

У Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дерева

В Криму пересохло озеро Генеральське (фото: instagram.com/instadron_crimea)

Це озеро було природним, а не штучним. В околицях розташовується кілька садових кооперативів. При цьому в оголошеннях 2014-15 років, які збереглися в інтернеті, багато людей хвалилися тим, що поряд з ними знаходиться велике прісне озеро.

У Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дереваУ Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дерева

В Криму пересохло озеро Генеральське (фото: instagram.com/instadron_crimea)

"Зараз в оголошеннях це вже не пишуть... Дуже сподіваюся, що дощі, які тривають кілька днів по Криму, хоч якось допоможуть вирішити проблему прісної води в Криму", - написав автор посту.

У Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дереваУ Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дерева

В Криму пересохло озеро Генеральське (фото: instagram.com/instadron_crimea)

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Дуже цікаво, з якої причини пересохло це озеро;
  • Думаю, що посуха в Криму і виснаження підземних джерел;
  • Краснодарське водосховище теж на нулі;
  • А звідки Ізраїль бере воду - там же взагалі пустеля? Чому б не скористатися цим досвідом?

Нагадаємо, в Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою.

Раніше в Криму висохло Сімферопольське водосховище.

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