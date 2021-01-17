У Криму висохло велике прісне озеро: на дні ростуть дерева

В окупованому Криму між Феодосією і Керчю раніше було велике озеро Генеральське з прісною водою, яке ще називають "піщанкою". Зараз на його місці немає і слідів від води, а на дні ростуть дерева.
Кілька років тому це озеро було повним. Про це йдеться в Instagram-акаунті InstadronCrimea, в якому також опублікували плачевні фотографії висохлого озера.
В Криму пересохло озеро Генеральське (фото: instagram.com/instadron_crimea)
Це озеро було природним, а не штучним. В околицях розташовується кілька садових кооперативів. При цьому в оголошеннях 2014-15 років, які збереглися в інтернеті, багато людей хвалилися тим, що поряд з ними знаходиться велике прісне озеро.
В Криму пересохло озеро Генеральське (фото: instagram.com/instadron_crimea)
"Зараз в оголошеннях це вже не пишуть... Дуже сподіваюся, що дощі, які тривають кілька днів по Криму, хоч якось допоможуть вирішити проблему прісної води в Криму", - написав автор посту.
В Криму пересохло озеро Генеральське (фото: instagram.com/instadron_crimea)
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, в Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою.
Раніше в Криму висохло Сімферопольське водосховище.
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