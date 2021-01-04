В Крыму пересохло очень важное водохранилище: воды совсем не осталось

В Крыму пересохло ценное водохранилище (коллаж РБК-Украина)

В оккупированном Россией Крыму полностью пересохло стратегическое водохранилище. На полуостров прекращена подача воды из Симферопольского водохранилища, а также Тайганского и Белогорского водохранилищ.

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником "Крымский бандеровец".

Он продемонстрировал на снимке, как сейчас выглядит Симферопольское водохранилище.

"Вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается. Прекращена и перекачка воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. 15 труб, которые прокладывали "ихтамнеты", стоят пустыми", - подписал фотографии блогер.

Симферопольское водохранилище в Крыму пересохло (фото: https://twitter.com/CrimeaUA1)

На опубликованном видео можно наблюдать масштаб экологической катастрофы в Крыму.

В комментариях под роликом украинцы высказывают свои эмоции.

Окупаційні війська, члени сімей та інші понаєхи - вот, хто випив всю воду. До 2014 року всім всього було достатньо, всі жили мирно в багато і в РФ і в Україні.

Пришло время россиянцам переезжать на федерацию. Кто раньше уедет, тот дороже продаст недвижимость.

Украинцы радуются не тому что крымчанам плохо. А тому что у оккупантов появляется геморрой. Оккупант и захватчик должен быть наказан.

Что вы, господа, ноете. Нет воды, нет воды. Путин говорил, что проблем в Крыму с водой нет. Он сказал, что воды под Азовским морем достаточно. Да и в море воды много (как в одном, так и в другом). Пейте, было бы желание.

Как мы писали ранее, временно аннексированный Крым лишился еще одного природного достояния.