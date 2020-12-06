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В Крыму уничтожили популярный пляж: мусор свозят самосвалами (фото)

Воскресенье 06 декабря 2020 16:22
В Крыму уничтожили популярный пляж: мусор свозят самосвалами (фото)
В Крыму популярный пляж превратили в свалку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Крыму экологических проблем стало на одну больше: один из ранее популярных пляжей превратился в настоящую свалку. Строительный мусор высыпают прямо в море. Последствия хозяйствования оккупантов в аннексированном Крыму показали в социальной сети Twitter. Грустные фотографии опубликовал блогер пишущий под ником RoksolanaToday & КрымUA.

Вопиющие факты небрежного отношения к окружающей среде зафиксировали в поселке Малый Маяк на побережье Черного моря.

"Малый Маяк ЮБК. Строительный мусор практически в море. Такого даже у нас еще не было...", – прокомментировали фото в сети.

В Крыму уничтожили популярный пляж: мусор свозят самосвалами (фото)

В Крыму уничтожили популярный пляж: мусор свозят самосвалами (фото)

В Крыму уничтожили популярный пляж: мусор свозят самосвалами (фото)

В Крыму уничтожили популярный пляж: мусор свозят самосвалами (фото)

В Крыму популярный пляж превратили в свалку (фото: twitter.com/KrimRt)

Стоит отметить, что в Крыму в 2020 году в течение всего года наблюдается критическая ситуация с водными ресурсами. Оккупанты аннексированного полуострова шли на разные меры – отключали горячую воду крымчанам, требовали перестать бурить скважины. Так называемые "власти" ранее обвиняли владельцев домохозяйств, которые незаконно подключились к централизованному водоснабжению. Сейчас же российское правительство обвиняет Украину.

До этого мы писали, что Москва обвинила крымчан в проблемах с водой на полуострове.

Также представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал вопрос водоснабжения полуострова рычагом давления в руках Киева.

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