ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Москва обвинила крымчан в проблемах с водой на полуострове

Москва, Воскресенье 15 ноября 2020 09:16
Москва обвинила крымчан в проблемах с водой на полуострове
Фото: Марат Хуснуллин (facebook.com/blogkhusnullin)
Автор: Игорь Литвиненко

Москва обвинила крымчан в проблемах с водоснабжением на полуострове. Для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму могут привлечь правоохранителей.

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, главная проблема - это воровство.

"При необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", - сказал Хуснуллин.

В Москве добавили, что до 1 декабря планируют разработать программу по учету и контролю таких потерь.

"Мне обещали до 1 декабря дать уже полностью программу со всеми мероприятиями. У нас есть крупные мероприятия по ремонту, по забору, а вопросы с несанкционированным отбором воды, контролем, налаживанием учета - до 1 декабря мне обещали мне уже полностью утвержденную программу дать", - отметил Хуснуллин.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов уверены, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения.

Также представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал вопрос водоснабжения полуострова рычагом давления в руках Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КрымКрымМосквавода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь