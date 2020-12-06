У Криму знищили популярний пляж: звозять сміття самоскидами (фото)

У Криму популярний пляж перетворили на смітник (колаж: РБК-Україна)

У Криму екологічних проблем стало на одну більше: один з раніше популярних пляжів перетворився на справжнє сміттєзвалище. Будівельне сміття висипають прямо в море. Наслідки господарювання окупантів в анексованому Криму показали у соціальній мережі Twitter. Сумні фотографії опублікував блогер, який пише під ніком RoksolanaToday & КрымUA.

Кричущі факти недбалого ставлення до навколишнього середовища зафіксували у селищі Малий Маяк на узбережжі Чорного моря.

"Малий Маяк ПБК. Будівельне сміття практично в морі. Такого у нас ще не було...", – прокоментували фото в мережі.

У Криму популярний пляж перетворили на звалище (фото: twitter.com/KrimRt)

Варто відзначити, що в Криму у 2020 році протягом всього року спостерігається критична ситуація з водними ресурсами. Окупанти анексованого півострова йшли на різні заходи – відключали гарячу воду кримчанам, вимагали припинити бурити свердловини. Так звана "влада" раніше звинувачувала власників домогосподарств, які незаконно підключилися до централізованого водопостачання. Зараз же російський уряд звинувачує Україну.

До цього ми писали, що Москва звинуватила кримчан у проблемах з водою на півострові.

Також представник президента України в Криму Антон Кориневич назвав питання водопостачання півострова важелем тиску в руках Києва.