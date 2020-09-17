В Крыму погибает еще одно водохранилище: скоро полностью исчезнет

В оккупированном Крыму начало погибать еще одно крупное водохранилище – Тайганское. Так как оккупанты полуострова перестали поддерживать в норме экологию, крупный водный ресурс может просто исчезнуть с лица земли.

Возле Тайганского водохранилища начали пересыхать колодцы, а сам водоем скоро просто превратится в болото. Об этом сообщил в Twitter блогер под ником "Крымский бандеровец".

"Тайганское водохранилище начало заболачиваться. У многих местных жителей пересохли колодцы, водохранилище – единственное место, где они могут напоить скотину. Плотина не ремонтируется и деградирует. От некогда живших на дне водоема моллюсков остались только ракушки", - написал блогер и добавил, что впервые за 70 лет это водохранилище начали использовать как источник воды для Симферополя.

Как видно на фото, оккупанты бросили к водохранилищу трубы, генераторы и насосы. Они работают на полную мощность и выкачивают воду на нужды Симферополя. Это в самом ближайшем будущем приведет к тому, что водохранилище просто превратится в болото.

В Крыму погибает еще одно водохранилище (Фото: Крым. Реалии)

Напомним, ранее мы писали о том, что катастрофа с водой в Крыму достигла апогея и жители жалуются на ржавчину и вонь в кранах.

А также рассказывали о том, что в Крыму нечистоты заливают пляжи и стекают в море там, где люди отдыхают с детьми.