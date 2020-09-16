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В Крыму катастрофа достигла апогея: вода в кранах грязная и вонючая

Среда 16 сентября 2020 10:21
В Крыму катастрофа достигла апогея: вода в кранах грязная и вонючая
В сети показали экокатастрофу в Крыму (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали пересохшее водохранилище в Крыму

Симферопольское водохранилище пересохло практически окончательно. Такая же ситуация в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда почти не поступает. Об этом пишет блогер Крымский бандеровец в Twitter.

Он публикует фото-доказательства настоящей экологической катастрофы на полуострове. Масштабы бедствия поражают.

Снимки сделаны при въезде в Симферополь со стороны Алушты и Ялты.

"Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - прокомментировал фотографии блогер.

По словам блогера, идет забор уже донных, илистых вод - отсюда грязная и вонючая вода из кранов.

В Крыму катастрофа достигла апогея: вода в кранах грязная и вонючаяВ Крыму катастрофа достигла апогея: вода в кранах грязная и вонючаяВ Крыму пересохло Симферопольское водохранилище (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

В комментариях люди с горечью отреагировали на фото катастрофы.

  • Если в Крыме нет воды, значит Вовкины труды. По аннексии соседа, бесполезные понты.
  • Нет ни одного места на земле, в котором с приходом "русского мирa", люди стали бы жить лучше. Куда бы не приходил "русский мир", везде получалась война, разруха, нищета...
  • Жаль крымчан.
  • Пустыня восстанавливается.

Как мы ранее писали, оккупанты уверены, что Украина подаст воду в Крым.

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