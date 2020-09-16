В Крыму катастрофа достигла апогея: вода в кранах грязная и вонючая

В сети показали пересохшее водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище пересохло практически окончательно. Такая же ситуация в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда почти не поступает. Об этом пишет блогер Крымский бандеровец в Twitter.
Он публикует фото-доказательства настоящей экологической катастрофы на полуострове. Масштабы бедствия поражают.
Снимки сделаны при въезде в Симферополь со стороны Алушты и Ялты.
"Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - прокомментировал фотографии блогер.
По словам блогера, идет забор уже донных, илистых вод - отсюда грязная и вонючая вода из кранов.
В Крыму пересохло Симферопольское водохранилище (фото: twitter.com/CrimeaUA1)
В комментариях люди с горечью отреагировали на фото катастрофы.
Как мы ранее писали, оккупанты уверены, что Украина подаст воду в Крым.