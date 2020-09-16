В Крыму катастрофа достигла апогея: вода в кранах грязная и вонючая

В сети показали экокатастрофу в Крыму (коллаж РБК-Украина)

В сети показали пересохшее водохранилище в Крыму

Симферопольское водохранилище пересохло практически окончательно. Такая же ситуация в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда почти не поступает. Об этом пишет блогер Крымский бандеровец в Twitter.

Он публикует фото-доказательства настоящей экологической катастрофы на полуострове. Масштабы бедствия поражают.

Снимки сделаны при въезде в Симферополь со стороны Алушты и Ялты.

"Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - прокомментировал фотографии блогер.

По словам блогера, идет забор уже донных, илистых вод - отсюда грязная и вонючая вода из кранов.

В Крыму пересохло Симферопольское водохранилище (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

В комментариях люди с горечью отреагировали на фото катастрофы.

Если в Крыме нет воды, значит Вовкины труды. По аннексии соседа, бесполезные понты.

Нет ни одного места на земле, в котором с приходом "русского мирa", люди стали бы жить лучше. Куда бы не приходил "русский мир", везде получалась война, разруха, нищета...

Жаль крымчан.

Пустыня восстанавливается.

Как мы ранее писали, оккупанты уверены, что Украина подаст воду в Крым.