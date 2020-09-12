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В Крыму нечистоты заливают пляжи и стекают в море, а люди купаются с детьми (видео)

Феодосия, Суббота 12 сентября 2020 15:57
В Крыму нечистоты заливают пляжи и стекают в море, а люди купаются с детьми (видео)
В Феодосии на пляже образовался ручей из нечистот (фото: krymr.org) 
Автор: Владимир Костырин

На пляжы оккупированного Крыма сбрасывают канализационные стоки

В оккупированном Россией Крыму на еще одном курорте канализационные стоки заливают пляж и загрязняют море. В центре Феодосии стоки уже образовали целый ручей из нечистот, а ранее на аналогичную проблему жаловались в Коктебеле.

Отдыхающие на пляже Феодосии говорят о стойком запахе нечистот. Об этом передает "Крым.Реалии".

Тем не менее люди приходят на центральный пляж с детьми и продолжают загорать и купаться неподалеку.

Из-за ручья из нечистот в результате сброса канализационных стоков на пляже образовалась вымоина около кромки воды.

Отметим, что перед этим "чиновники" министерства курортов и туризма российского "правительства" аннексированного украинского полуострова рассказали о рейдах на пляжах Феодосии и проверках всех карантинных и санитарных требований из-за распространения коронавируса.

По результатам они заверили, что все требования "соблюдаются в полном объеме".

Видео: В Феодосии нечистоты заливают центральный пляж и попадают в море

Перед этим депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская рассказала о жалобах жителей Феодосии на загрязнение моря канализационными сбросами. Кроме того, российская прокуратура решила проверить, кто сбрасывал неочищенные канализационные стоки на пляж в Коктебеле.

Ранее сообщалось, что в сети показали фото моря в Крыму, загрязненное пластиком, гниющими водорослями и фекалиями.

Также недавно мы писали, что отели Крыма взвинтили цены до космических, и за эти деньги можно слетать в Турцию.

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