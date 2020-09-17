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В Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникне

Автор: Анна Шиканова

У Криму окупанти почали знищувати величезне водосховище

В окупованому Криму почало гинути ще одне велике водосховище – Тайганське. Оскільки окупанти півострова перестали підтримувати в нормі екологію, великий водний ресурс може просто зникнути з лиця землі.

Біля Тайганського водосховища почали пересихати колодязі, а сама водойма скоро просто перетвориться на болото. Про це повідомив в Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець".

"Тайганське водосховищі почало заболочуватися. У багатьох місцевих жителів пересохли криниці, водосховище – єдине місце, де вони можуть напоїти худобу. Гребля не ремонтується і деградує. Від тих, що колись жили на дні водойми молюсків залишилися тільки черепашки", - написав блогер і додав, що вперше за 70 років це водосховище почали використовувати як джерело води для Сімферополя.

Як видно на фото, окупанти кинули до водосховища труби, генератори та помпи. Вони працюють на повну потужність і викачують воду на потреби Сімферополя. Це в найближчому майбутньому призведе до того, що водосховище просто перетвориться на болото.

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В Криму гине ще одне водосховище (Фото: Крим. Реалії)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що катастрофа з водою в Криму досягла апогею і жителі скаржаться на іржу і сморід у кранах.

А також розповідали про те, що у Криму нечистоти заливають пляжі та стікають у море там, де люди відпочивають з дітьми.

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