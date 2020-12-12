Не только в Крыму: оккупанты заявили о серьезной экологической катастрофе в ОРЛО

В ОРЛО оккупанты заявили о проблемах с водой (коллаж: РБК-Украина)

В Луганской области на временно неподконтрольной Украине территории заявили об экологической катастрофе, последствия которой будут особенно заметны в следующем году. Местные жители уже неоднократно публиковали в социальных сетях доказательства того, что в некоторых районах была нарушена экосистема, связанная с водоотливами угледобывающих предприятий. Об этом говорится в публикациях в социальных сетях, передает издание "Трибун".

Как уточняется, даже дожди и снег не смогут повлиять на ситуацию, а последствия катастрофы местные жители якобы ощутят на себе уже 2021 году.

"В некоторых реках, например, в Ольховке, снова появилась вода, но ее уровень находится на критически низких отметках. Уровень воды в Исаковском водохранилище продолжает падать – из-за закрытия шахты "Романовская" водоем ежемесячно недополучает полмиллион кубометров воды. За период с мая по декабрь месяц, Исаковское водохранилище недополучило 3,5 миллиона кубометров воды (9−10% от водохранилища). О критической ситуации с другим водохранилищем – Елизаветинским – мы уже писали. Катастрофа все ближе, часы тикают. П. С. На фото вид на Исаковское с базы отдыха "Дельфин", – говорится в заявлении.

В ОРЛО высохло озеро (фото из открытых источников)

По словам авторов сообщества, оккупанты якобы заработали несколько миллионов рублей.

"Правительство" ОРЛО осознало всю серьезность ситуации, поэтому решило запустить программу по спасению Исаковского водохранилища. В данный момент оно якобы просит деньги у России на закупку и установку нового оборудования", – добавили в публикации.

Стоит отметить, что в Крыму в 2020 году в течение всего года наблюдается критическая ситуация с водными ресурсами. Оккупанты аннексированного полуострова шли на разные меры – отключали горячую воду крымчанам, требовали перестать бурить скважины. Так называемые "власти" ранее обвиняли владельцев домохозяйств, которые незаконно подключились к централизованному водоснабжению. Сейчас же российское правительство обвиняет Украину.

До этого мы писали, что Москва обвинила крымчан в проблемах с водой на полуострове.

Также представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал вопрос водоснабжения полуострова рычагом давления в руках Киева.