Не тільки в Криму: окупанти заявили про серйозну екологічну катастрофу в ОРЛО

У ОРЛО окупанти заявили про проблеми з водою (колаж: РБК-Україна)

В Луганській області на тимчасово непідконтрольній Україні території заявили про екологічну катастрофу, наслідки якої будуть особливо помітні в наступному році. Місцеві мешканці вже неодноразово публікували в соціальних мережах докази того, що в деяких районах була порушена екосистема, пов'язана з водозливами вугледобувних підприємств. Про це йдеться в публікаціях в соціальних мережах, передає видання "Трибун".

Як уточнюється, навіть дощі і сніг не зможуть вплинути на ситуацію, а наслідки катастрофи місцеві жителі нібито відчують на собі вже 2021 році.

"У деяких річках, наприклад, у Вільхівці, знову з'явилася вода, але її рівень знаходиться на критично низьких відмітках. Рівень води в Ісаківському водосховищі продовжує падати – через закриття шахти "Романівська" водойма щомісяця недоотримує пів мільйона кубометрів води. За період з травня по грудень місяць, Ісаківське водосховище недоотримало 3,5 мільйона кубометрів води (9-10% від водосховища). Про критичну ситуацію з іншим водосховищем – Єлизаветинським – ми вже писали. Катастрофа все ближче, годинник цокає. П. С. На фото вигляд на Ісаківське з бази відпочинку "Дельфін", – йдеться в заяві.

У ОРЛО висохло озеро (фото з відкритих джерел)

За словами авторів спільноти, окупанти нібито заробили кілька мільйонів рублів.

"Уряд" ОРЛО усвідомило всю серйозність ситуації, тому вирішив запустити програму з порятунку Ісаківського водосховища. Наразі він нібито просить гроші у Росії на закупівлю й установку нового обладнання", – додали в публікації.

Варто відзначити, що в Криму у 2020 році протягом всього року спостерігається критична ситуація з водними ресурсами. Окупанти анексованого півострова йшли на різні заходи – відключали гарячу воду кримчанам, вимагали припинити бурити свердловини. Так звана "влада" раніше звинувачувала власників домогосподарств, які незаконно підключилися до централізованого водопостачання. Зараз же російський уряд звинувачує Україну.

До цього ми писали, що Москва звинуватила кримчан у проблемах з водою на півострові.

Також представник президента України в Криму Антон Кориневич назвав питання водопостачання півострова важелем тиску в руках Києва.