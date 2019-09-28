Крымский мост разрушился: все подробности (видео)

В оккупированном Крыму грузовик снес строящийся мост
Крымский мост, а точнее строящийся участок трассы "Таврида", был разрушен. Связано это с тем, что самосвал врезался в конструкцию. Инцидент произошел 27 сентября, передает telegram-канал Mash. В социальной сети ролик получил массовое распространение и множество комментариев.
Инцидент произошел близ села Новопавловка Бахчисарайского района. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
"Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал знак о необходимости соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал. Причиненный ущерб устанавливается, он будет взыскан с субподрядной организации", - прокомментировали оккупанты.
В сети Twitter пользователи стали активно обсуждать ЧП у оккупантов. Часть пользователей стала благодарить водителя и заметила, что если бы он не свалил балки, то это наверняка бы сделали солдаты НАТО:
Крымский мост разрушился из-за ДТП - все детали и видео (скриншоты: twitter.com/Vitauskas_A)
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.
Крымский мост разрушился из-за ДТП - все детали и видео (видео: youtube.com)
Напомним, что ранее Россия запустила первый поезд по Крымскому мосту.