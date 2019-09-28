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Крымский мост разрушился: все подробности (видео)

STYLERПроисшествия    28.09.2019 - 09:41
Крымский мост разрушился: все подробности (видео)
Крымский мост разрушился из-за ДТП - все детали и видео (фото: most.life)

В оккупированном Крыму грузовик снес строящийся мост

Крымский мост, а точнее строящийся участок трассы "Таврида", был разрушен. Связано это с тем, что самосвал врезался в конструкцию. Инцидент произошел 27 сентября, передает telegram-канал Mash. В социальной сети ролик получил массовое распространение и множество комментариев.

Инцидент произошел близ села Новопавловка Бахчисарайского района. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

"Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал знак о необходимости соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал. Причиненный ущерб устанавливается, он будет взыскан с субподрядной организации", - прокомментировали оккупанты.

В сети Twitter пользователи стали активно обсуждать ЧП у оккупантов. Часть пользователей стала благодарить водителя и заметила, что если бы он не свалил балки, то это наверняка бы сделали солдаты НАТО:

  • Проектантов к стенке! У долба*бов кредо дня: как прибили, так и держится! Сколько еще надо таких КамАЗов, чтоб понять??? Д*билы.
  • Допуски на негабарит отсутствуют, совсем.
  • Не надеясь на людей, Крым защищается сам.
  • С поднятым кузовом скорее всего ехал водитель, забыв его опустить.
  • Если бы КамАЗ не снес балку, то ее снесли бы солдаты НАТО
  • Водилу наградить... квартирой в Киеве...

Крымский мост разрушился из-за ДТП - все детали и видео (скриншоты: twitter.com/Vitauskas_A)

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

Крымский мост разрушился из-за ДТП - все детали и видео (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Россия запустила первый поезд по Крымскому мосту.

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