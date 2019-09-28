Кримський міст зруйнувався: всі подробиці (відео)

Кримський міст зруйнувався через ДТП - всі деталі і відео (фото: most.life)

В окупованому Криму вантажівка знесла споруджуваний міст

Кримський міст, а точніше ділянка траси "Таврида", яка будується, була зруйнована. Пов'язано це з тим, що самоскид врізався в конструкцію. Інцидент стався 27 вересня, передає telegram-канал Mash. У соціальних мережах ролик отримав масове поширення та безліч коментарів.

Інцидент стався поблизу села Новопавлівка Бахчисарайського району. Водій вантажного автомобіля не постраждав.

"Водій субпідрядної організації, під'їжджаючи до шляхопроводу, проігнорував знак про необхідність дотримувати пильність і опустити кузов на під'їзді до штучного спорудження. В результаті піднятий кузов вантажівки збив дві укладені балки шляхопроводу. Водій вантажівки не постраждав. Заподіяний збиток встановлюється, його стягнуть з субпідрядної організації", - прокоментували окупанти.

У мережі Twitter користувачі почали активно обговорювати ПП у окупантів. Частина користувачів стала дякувати водю і помітила, що якщо б він не звалив балки, то це, напевно б зробили солдати НАТО:

Проектантів до стінки! У долба*бов кредо дня: як прибили, так і тримається! Скільки ще треба таких Камазів, щоб зрозуміти??? Д*біли.

Допуски на негабарит відсутні зовсім.

Не сподіваючись на людей, Крим захищається сам.

З піднятим кузовом швидше за все їхав водій, забувши його опустити.

Якщо б КамАЗ не зніс балку, то її знесли б солдати НАТО.

Водія нагородити... квартирою в Києві...

Кримський міст зруйнувався з-за ДТП - всі деталі і відео (скріншоти: twitter.com/Vitauskas_A)

На місці події працювали співробітники екстрених служб.

Кримський міст зруйнувався через ДТП - всі деталі і відео (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Росія запустила перший потяг по Кримському мосту.