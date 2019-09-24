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Россия запустила первый поезд по Крымскому мосту

Новости » Политика    24.09.2019 - 17:31
Россия запустила первый поезд по Крымскому мосту
Фото: Крымский мост (most.life)

Поезд был запущен в тестовом режиме

Россия запустила по Крымскому мосту первый дизельный поезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На кадрах видеозаписи, которую снял пользователь YouTube, видно как движется поезд, состоящий из двух вагонов. На записи запечатлен в том числе момент, когда поезд проезжает арку Крымского моста.

Как отмечается в сообщении, первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика строительства моста - ООО "Стройгазмонтаж" и владелец ООО "СГМ-Мост" Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты федеральных СМИ.

Как сообщало РБК-Украина, в России ранее анонсировали запуск тестового поезда по Керченскому мосту. Планировалось, что первый пассажирский поезд проедет уже в декабре. Также сообщалось, что поезда будут курсировать с 11 российских городов.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступало с инициативой применить санкции к лицам, которые были вовлечены в процесс незаконного строительства Керченского моста в оккупированном Крыму.

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Новости Украины Керченский мостКрымский мост
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