Крымский мост привел к еще одной трагедии: все детали

Крымский мост, а точнее его строительство, привело к гибели одного из рабочих. Несчастный случай произошел 13 сентября. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Во время строительства моста на территории аннексированного Крыма погиб рабочий. Обвал произошел в железнодорожном тоннеле на подъезде к Керченскому мосту. Под завалами оказались два человека, одному из них удалось выбраться.

Представители застройщика железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи официально подтвердили гибель человека. На данный момент "правоохранители" проводят расследование. Причины обвала устанавливаются. Стоит напомнить, что это пятый рабочий, который погиб во время строительства скандального Керченского моста.

Ранее сообщалось, что Крымский мост стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ.

Также мы писали, что жители Крыма ополчились на российских туристов. Россияне в пабликах все чаще жалуются на негостеприимность и даже агрессию со стороны местных жителей.

До этого стало известно, что мост через Керченский пролив наносит непоправимый ущерб экосистеме Азовского и Черного морей. Несмотря на оптимистичные отчеты оккупантов о Крымском мосте, жители полуострова в сети рассказывают, что "стройка века" все больше проседает.